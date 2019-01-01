أخبار انتقالات الهلال | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو الزعيم

يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن الهلال في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة وأبرز الراحلين عن الموج الأزرق

أحمد جمال

يعيش الهلال مرحلة جديدة من التغييرات خاصة بعد فوز فهد بن نافل بالانتخابات الآخيرة ليفوز برئاسة الموج الأزرق، وبالطبع يسعى الزعيم لتغييرات جذرية لنسيان الموسم الماضي الذي لم يكن على قدر المستوى، فبرغم أن نادي القرن الآسيوي قد نافس حتى الجولة الآخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان إلا أن اللقب قد ذهب بفارق نقطة واحدة فقط لصالح النصر الذي تصدر برصيد 70 نقطة.

كما كانت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كالصاعقة على جماهير الفريق، حيث لم يكن يتخيل مشجعي زعيم آسيا أن يكون خروجهم بهذه الطريقة القاسية حيث هُزموا في نصف النهائي بخماسية نظيفة على يد التعاون، وخروجة من نهائي دوري أبطال العرب على يد النجم الساحلي بعد الهزيمة بنتيجة (2-1)، لذا فلم يتبقى سوى تقديم كل غالي ونفيس في دوري أبطال آسيا للخروج من الموسم بشكل مرضي للجماهير.

فالهلال استطاع في الموسم الحالي أن يصل إلى دور الـ16 من البطولة الأقوى في آسيا بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة واحدة ضمن مجموعة تضم فرق على مستوى عالي مثل الدحيل والعين والاستقلال، ليتأهل الموج الأزرق ليواجه وصيف المجموعة الرابعة والذي للصدفة يحتلها الأهلي غريمة بالدوري، وقد تقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019، 5 ذو الحجة 1440 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، قبل أن يلتقوا في مباراة الإياب على استاد جامعة الملك سعود في الثالث عشر من نفس الشهر.

لا شك أن الزعيم من أهم الفرق السعودية والتي من المؤكد أن إدارة الفريق لن تكتفي بما تم تقديمة في الموسم المنقضي، ومن المؤكد أن فترة الانتقالات الحالية هي من أهم الفرص السانحة لبطل القرن الآسيوي لتدعيم صفوفة استعداداً للموسم المُقبل كحال جميع الفرق الكبيرة، وإذا نظرناً على الهلال عن كثب فسنرى أن الفريق بالفعل يحتاج لتدعيم بعض المراكز مثل حراسة المرمى، نظاً لتلاحم البطولات التي يُشارك بها الهلال والتي يلعب على لقبها في كل موسم، ولذا فيحتاج إلى أكثر من حارس على مستوى عالي لتجنب الإرهاق والإصابات المفاجئة.

ولا شك أن الزعيم الآسيوي يحتاج أيضاً لتدعيم خط الدفاع حيث تلقى الموسم الماضي 33 هدفاً في بطولة الدوري ليصبح ثاني أضعف خط دفاع ضمن الفرق الخمسة الأولى، ويُعد هذا رقماً كبيراً بين الفرق الكبيرة التي تُنافس على اللقب، وبالطبع يحتاج الفريق للبحث عن لاعب محوري في خط الوسط، كما من الممكن أن يُدعم خط الهجوم برأس حربة جديد خاصة لوجود بعض اللاعبين الراحلون عن الموج الأزرق في الانتقالات الحالية، ولا سما أن أهم ما يحتاجه نادي القرن الآسيوي هو إيجاد مدرب بشخصية قوية وذو تكتيك هجومي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار الهلال في الميركاتو الصيفي لعام 2019، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة الزعيم؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟ وأكثر من ذلك.

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صفقات الهلال الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

لم يقم الهلال حتى الآن بأي صفقات ولكن هناك ثلاث لاعبين قد عادوا إلى الموج الأزرق بعد إنتهاء مدة إعارتهم، فقد عاد كلاً من فهد عائض الرشيدي والذي كان مُعاراً لنادي آحد في الانتقالات الشتوية الماضية على ان يعود قبل بداية الموسم الجديد، كما عاد أيضاً اللاعب عبد الله الحافظ من الاتفاق الذي كان قد أعير ايضاً في فبراير الماضي، وعاد أيضاً اللاعب اللاعب مجاهد المنيع الذي كان قد تمت إعارته لنادي الحزم في الموسم الماضي لتنتهي مدة إعارته ويعود مرة آخرى للزعيم.

وكان نادي القرن الآسيوي قد استقطب المدرب بريكليس تشاموسكا من الفيصلي في 27 أبريل الماضي على سبيل الإعارة بعد رحيل المدرب زوران ماميتش، وبالطبع هناك أيضاً بعض اللاعبين الذين كان من المُقرر لهم أن يعودوا من الإعارة في الميركاتو الحالي ولكن هناك من لم يتم التجديد له وهناك من رحل عن الفريق، وكل هذا وأكثر سنستعرضه في الفقرة القادمة.

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اللاعبين العائدين من الإعارة في صيف 2019:

اللاعب نوع الانتقال الفريق السابق فهد عائض الرشيدي عودة من الإعارة آحد - السعودية عبد الله الحافظ عودة من الإعارة الاتفاق - السعودية مجاهد المنيع عودة من الإعارة الحزم - السعودية

ما هي الصفقات المحتملة للهلال في سوق انتقالات صيف 2019؟

بالطبع لن يقف الهلال مكتفياً بالمشاهدة في سوق الانتقالات الأهم في الموسم، وقد أبدى بالفعل الموج الأزرق أهتمامة بأكثر من لاعب من أجل مواصلة تدعيم صفوفه بكل قوة في الميركاتو الحالي.

لويس إنريكي - منتخب إسبانيا

كما أشرنا من قبل فأن العامل الأهم في الفريق حالياً هو وجود مدرب ذو شخصية يستطيع أن يقود الفريق نحو البطولات بخطوات ثابته، وبالفعل تسعى إدارة الزعيم للوصول إلى أكثر المدربين قدرة وشخصية مثل المدرب لويس إنريكي الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ وقت قريب دون إبداء أسباب واقعية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" التي أشارت إلى أن الرئيس الجديد فهد بن نافل يفكر في استقطاب المدرب الكبير إنريكي لتدريب نادي الهلال كأولى خطواته بعد رئاسة النادي، وتشير بعض التقارير أنه قد تحرك بالفعل بعرض حقيقي لحسم هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.

بيدرو جاليسي - أليانزا ليما

يحتاج الموج الأزرق للتعاقد مع حارس مرمى جديد خاصة في ظل عدم الوصول لقرار حقيقي مع الحارس علي الحبسي حتى الآن لكثرة الإصابات التي أبعدته عن المشاركة بشكل مستمر والتي ترتيب عليه عدم محاولة التجديد للاعب حتى الآنويُعد الحارس الدولي البيروفي بيدرو جاليسي من الحراس الذي يحاول نادي الهلال استقطابهم خلال موسم الانتقالات الحالي بعد أن فشل مفاوضات الزعيم مع الجزائري مصطفى زغبة.

ويلعب الحارس صاحب الـ29 عاماً في نادي أليانزا ليما في الدوري البيروفي، ويُعد من الحراس الجيدين في دولة بيرو حيث دائماً ما يتم ضمه إلى قائمة المنتخب.

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فابيو كاريللي - كورينثيانز

كانت هناك مفاوضات مع المدرب فابيو كاريللي مدرب نادي كورينثيانز البرازيلي منذ فترة، وقد كانت التقارير تُشير لإمكانية وجود المدرب مع الهلال في الموسم الجديد خاصة لتواصل الفريق البرازيلي مع المدرب مانو مينيزيس مدرب كروزيرو لتولي القيادة خلفاً لكاريللي، والتي تصادفت معها مشاهدة اللاعب كارلوس إدواردو المحترف بالموج الأزرق ينشر صورة له مع المدرب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عندما كان يقضي إجازته في بلده قبل بدأ الاستعداد للموسم الجديد 2019\2020.

وتُشير بعض التقارير أن المفاوضات مازالت قائمة، وهذا ما يُشير بأن إدارة الزعيم الآسيوي تضع في حساباتها ما قد يطرأ من عدم الوصول إلى اتفاق مع المدرب لويس إنريكي.

يونس بلهندة - جلطة سراي

أشارت بعض التقارير الصحفية التركية أن الهلال والاتحاد يتنافسان على ضم لاعب خط الوسط المغربي يونس بلهندة لاعب جلطة سراي، وأشارت صحيفة تركية إلى أن النادي التركي لا ينوي التخلي عن لاعبه بمقابل أقل من 12 مليون يورو، وأكدت الصحيفة أن فاتح تريم مدرب فريق جلطة سراي متمسك بقوة باللاعب ويرى أن تعويضه سيكون أمراً صعباً، ولذا فقد حددت إدارة النادي هذا السعر الكبير نظير التخلي عن اللاعب، ولكن لم تغلق المفاوضات فهي مازالت مستمرة من قِبل الفريقيين السعوديين لضم اللاعب.

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الصفقات المحتملة للهلال في سوق انتقالات صيف 2019:

اللاعب الفريق المنتخب بيدرو جاليسي أليانزا ليما بيرو يونس بلهندة جلطة سراي المغرب

من هم الراحلون عن الهلال في سوق انتقالات صيف 2019؟

هناك العديد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الهلال هذا الصيف لعدم تقديمهم الكثير منذ انضمامهم للفريق، ولكن حتى الآن لم يرحل عن الموج الأزرق سوى لاعبين فقط، بغض النظر عن رحيل المدير الفني بريكليس تشاموسكا بعد إنتهاء مدة إعارته من نادي الفيصلي.

ماجد النجراني - الاتفاق

انضم ماجد النجراني إلى الزعيم في يونيو 2016 قادماً من القادسية بعقد مدتة ثلاثة مواسم، ولكن بعد موسمين فقط من التواجد مع الفريق لم يقدم الأداء الذي كان متوقعاً منه ولذا فقد تمت إعارته لنادي الفيحاء في صيف 2018 لمدة عام، وبعد عودة اللاعب من الإعارة في أول يونيو الماضي لم تتخذ الإدارة إي إجراء لتجديد عقد اللاعب الذي أنتهى بالفعل عقدة منذ أيام ليصبح لاعباً حر، والذي استقطبة فريق الاتفاق على الفور بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ليصبح لاعباً ضمن النواخذة.

مهند عبد الحليم فلاته - الفيحاء

ما حدث لمهند فلاته هو طبق الأصل مما حدث مع اللاعب ماجد النجراني، فلاعب خط الوسط الشاب قد انتقل إلى الهلال في 2017، ولكنه لم يكن موجوداً بصورة أساسية حيث لم يُشارك اللاعب طوال مسيرتة مع نادي القرن الآسيوي سوى في خمسة مباريات فقط، ولذا فقد تمت الموافقة على إعارته في يناير الماضي لنادي الفيحاء، الذي عاد ليضم اللاعب مرة آخرى بعد إنتهاء عقدة مع الموج الأزرق دون التجديد له.

إيزكويل سيروتي -

انتقل إيزكويل سيروتي صاحب الـ27 عاماً للعب في صفوف الهلال في يناير 2018 قادماً من سان لورينزو الأرجنتيني، ولكنه لم يُشارك سوى في ستة أشهر فقط بقميص الهلال خاض فيهم 12 مباراة سجل فيهم هدف وحيد وصنع ثلاثة آخرين، ثم تمت إعارته إلى فريق إنديبندنتي الأرجنتيني لمدة عام قبيل بدء منافسات الموسم الرياضي 2018-19 لعب فيهم 14 مباراة مع نادية الجديد ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف، وكان اللاعب قد أوضح من قبل أن رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن الفريق هي أحد أسباب قراره بعدم الاستمرار في تجربته بالدوري السعودي.

ولذا فقد أعلن نادي الهلال يوم الأربعاء 19 يونيو عن توقيع اتفاقية فسخ تعاقد اللاعب إيزكويل سيروتي جناح أيمن الفريق عقب موسم ونصف من التعاقد معه، وقد قدم مجلس الإدارة الجديد بقيادة فهد بن نافل الشكر إلى اللاعب على الفترة التي قضاها بصفوف الفريق.

الراحلون عن الهلال في صيف 2019: