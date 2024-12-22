أخبار الهلال اليوم | اتهام لجنة الانضباط بـ"مجاملة" فهد بن نافل .. وسالم الدوسري يحتاج للتدخل الجراحي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.

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رسالة تنتقد لجنة الانضباط بسبب فهد بن نافل

انتقد الناقد الرياضي صالح الطريقي، لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قائلًا إن هناك مجاملة لفهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، بعدم تطبيق اللائحة ومعاقبته، بعد دخوله أرض الملعب عقب مباراة فريق الكرة الأول، أمام الرائد، في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، مطالبًا اللجنة بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع.

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واعترض الطريقي على عدم معاقبة فهد بن نافل، بداعي عدم عرض لقطة دخوله أرض ملعب المملكة أرينا، عبر الناقل الرسمي، مستشهدًا بالمحكمة العليا التي تسمح بالتسجيل الشخصي، كما قال "أنا كنادٍ يمكن أن أتفق مع مخرج المباراة، بألا يعرض اللقطات التي قد تكون بها إساءة، ولو قمنا بعرض لقطة فهد بن نافل على 10 مخرجين محترفين، وأخبرناهم بأن مخرج اللقاء لم يعرضها، خاصة وأنه لديه 16 كاميرا، ويصور اللقاء من 16 زاوية مختلفة، لقال عنه إما لا يفهم في الإخراج أو متعمد".

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GOAL

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