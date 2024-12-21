جماهير الهلال تأمل بعودة نجمها قبل كلاسيكو الاتحاد .. خطوة جديدة في "تأهيل" روبن نيفيش

بعد خضوعه لجراحة في الركبة..

تلقى جمهور نادي الهلال، مفاجأة سعيدة حول تطورات تأهيل الدولي البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الكرة الأول، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الوتر الرضفي للركبة، خلال نوفمبر الماضي.

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ونشر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والعضلات، مقطع لمشاركة نيفيش في التدريبات، صباح اليوم، ليعلّق برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "روبن نيفيش في تدريبات الملعب وتدريبات خاصة بالكرة، حاليًا نجم الهلال في المرحلة الأخيرة من التأهيل، استعدادًا للدخول في التدريبات الجماعية".

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وأضاف "تدريبات نجم الهلال اليوم تُعطي انطباع الجاهزية لعودته خلال الفترة القادمة، للدخول في التدريبات الجماعية مع الفريق، تدريبات لياقية، تدريبات بالكرة، تدريبات للقفز والثبات، بإشراف مباشر من الطاقم الطبي في الهلال".

وتأثر الهلال بغياب روبن نيفيش عن الملاعب، حيث شهدت فترة غيابه، أولى خسارة في الموسم الجاري، أمام الخليج، بنتيجة (2-3)، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن، لتتوقف سلسلة اللاهزيمة للزعيم على المستوى المحلي، بعد 550 يوم، فضلًا عن الفوز الصعب أمام الشباب والرائد بنتيجتي (2-1) و(3-2) على الترتيب، فضلًا عن تعثره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالتعادل مع السد القطري (1-1)، في الجولة الخامسة.

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ويحتل الهلال وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، فيما تأمل كتيبة المدرب جورج جيسوس، في عودة نيفيش، قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في السابع من يناير المُقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.