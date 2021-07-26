أخبار الهلال اليوم | انتصار ودي جديد، وسبب تأخر صفقة الأجنبي الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الكشف عن سبب تأجيل صفقة أجنبي الهلال الجديد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن تأخر الهلال في حسم صفقة اللاعب الأجنبي الجديد يعود إلى رغبة النادي في بيع أو فسخ عقد أحد أجانبه الحاليين قبل ضم اللاعب الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو هو الأوفر حظًا للرحيل عن النادي خاصة مع وجود عدة عروض لأجله آخرها من باوك اليوناني الذي يُدربه رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للهلال.

الهلال يُواجه هرتا برلين الجمعة القادم

أعلن الهلال رسميًا عن مواجهة هرتا برلين الألماني وديًا يوم الجمعة القادمة في النمسا.

المباراة ستكون الودية الثالثة للفريق في النمسا، وقد كان من المقرر أن يُواجه إيبار الإسباني لكن تم استبداله بالفريق الألماني.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراة رابعة وأخيرة في النمسا يوم 1 أغسطس القادم قبل العودة إلى الرياض بـ24 ساعة.

ماريجا يُسجل والهلال يفوز وديًا

حقق الهلال انتصارًا جيدًا على إليريا ليوبليانا السلوفيني وديًا بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس في النمسا، حيث يُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد.

وسجل أهداف الزعيم الثلاثي محمد كنو وصالح الشهري وموسى ماريجا من ركلة جزاء، وقد لعب بافيتمبي جوميس الشوط الأول من اللقاء.

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