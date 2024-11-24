أخبار النصر اليوم | غموض موقف كريستيانو رونالدو أمام الغرافة .. ومورينيو يسخر من التفاوض معه!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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سافرت بعثة النصر السعودي اليوم الأحد، متوجهة إلى قطر، استعدادًا لمواجهة الغرافة، المقرر لها غدًا الإثنين.

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أكد وليد سالم، حارس مرمى فريق العين الإماراتي، صعوبة المنافسة على لقب بطولة دوري النخبة الآسيوية هذا الموسم، فيما كشف عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الفوز أمام الأهلي.

أثار الإعلامي الرياضي عبد الله البرقاوي، جدلًا بالكشف عن قرار هيئة تنظيم الإعلام، والذي يتعلق بإيقاف مذيع برنامج رياضي شهير من الظهور لحين استكمال الإجراءات النظامية تجاه مخالفته الإعلامية.

بعدما فجرت التقارير التركية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وجود مفاوضات بين البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لفنربخشه، مع مواطنه كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، حان دور "سبيشال وان" للرد على تلك المزاعم.

تلقى نادي الاتحاد ضربة قوية جدًا قبل ساعات من مواجهة الفتح، باللقاء الذي ينتظره الجميع بهدف انقضاض النمور على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد خسارة الهلال على يد الخليج.

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يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا سيستمر غيابه للمباراة الثانية على التوالي، وذلك أمام الغرافة القطري، والمقرر له مساء يوم الإثنين المقبل.