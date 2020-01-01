أخبار النصر اليوم | صفقة جديدة، والاحتفاظ بكأس الدوري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 30 أغسطس 2020 ...

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حمدالله يُعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري السعودي

عزز عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر صدارته لقائمة هدافي الموسم الجاري من الدوري السعودي، إذ سجل هدفي انتصار فريقه على الفيحاء مساء أمس ليرفع رصيده إلى 27 هدفًا.

ويُطارد بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال النجم المغربي، وقد سجل ثلاثة أهداف في انتصار فريقه على الحزم يوم أمس ليرفع رصيده إلى 24 هدفًا.

النصر يحتفظ بكأس الدوري السعودي المتوج بها الموسم الماضي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر سيحتفظ بكأس الدوري السعودي التي تُوج بها الموسم الماضي، على أن يتسلم الهلال بطل الموسم الجاري نسخة جديدة من الكأس في آخر مباريات الموسم.

رسميًا | جونبوك يُعلن رحيل كيم جين سو للنصر السعودي

نادي جونبوك الكوري الجنوبي يُعلن انتقال لاعبه كيم جين سو للنصر السعودي دون الكشف عن الجوانب المالية. التفاصيل هنا

فيديو: ملخص مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي