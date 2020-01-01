رسميًا | جونبوك يُعلن رحيل كيم جين سو للنصر السعودي

اللاعب سيضم للقائمة الآسيوية

أعلن نادي جونبوك الكوري الجنوبي عن انتقال ظهيره الأيسر كيم جين سو إلى نادي النصر السعودي ، لكن دون الإعلان عن التفاصيل المالية للصفقة.

النصر توصل لاتفاق مع مدافع المنتخب الكوري الجنوبي على الانضمام له عقب نهاية عقده في ديسمبر القادم، ومن ثم فاوض جونبوك لشراء المدة المتبقية في العقد لرغبته الاستفادة من اللاعب في دوري أبطال آسيا 2020 الذي سيُستكمل الشهر القادم في قطر.

وقد رفض جونبوك في البداية التخلي عن لاعبه إلا بعد نهاية عقده ليتمكن من اللعب معه في دوري أبطال آسيا، لكن يبدو أن المفاوضات نجحت أخيرًا.

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جونبوك أعلن في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد عن رحيل كيم جين سو، مشددًا على أهمية اللاعب لكن كذلك رغبته في الرحيل والانتقال لفريق آخر.

전북현대는 김진수 선수와의 동행을 마무리하게 됐습니다. 그동안 전북을 위해 헌신하고 최고의 순간들을 함께한 김진수 선수에게 고마움을 전하며 앞날에 건승을 기원하겠습니다 : Posted by 전북현대모터스 - Jeonbuk Hyundai Motors FC on Saturday, August 29, 2020

ومن جانبه قال اللاعب صاحب الـ28 عامًا أنه حزين للرحيل عن جونبوك دون وجود فرصة لتوديع الجماهير، مضيفًا "سأظل دومًا ممتنًا لدعم وحب الجماهير لي، ومستاء جدًا وأشعر بأسف كبير لأني سأرحل دون توديعهم. لن أنسى أبدًا اللحظات الرائعة التي عشتها مع الجماهير طوال حياتي".

من جانبها، أكدت صحيفة الرياضية السعودية إتمام النصر لصفقة ضم المدافع الأيسر، وأشارت إلى أن روي فيتوريا المدير الفني للفريق سيُقيده في قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا 2020 بدلًا من حارس المرمى الأسترالي براد جونز.

يُشار إلى أن كيم جين سو انضم لجونبوك قادمًا من هوفنهايم الألماني عام 2017، وقد لعب معه 78 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع 11، وقد لعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الكوري الجنوبي ثلاثة مواسم متتالية.