أخبار انتقالات العين | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو الزعيم

يقدم لك جول دليلك الكامل عن العين في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو الزعيم

ماجد جزر

لم يُقدم نادي العين الإماراتي المستوى المأمول على الصعيدين المحلي والقاري خلال الموسم المنُقضي 2018\2019، حيث خرج زعيم الكرة الإماراتية بنتائج غير مرضية لجماهيره.

البنفسجي فشل بشكل غير مقبول في دوري أبطال آسيا وتذيل ترتيب المجموع الثالثة، كما أنه تواجد في المركز الرابع بترتيب دوري الخليج العربي، وفسل في تحقيق لقب الكأس ليخرج من الموسم خالي الوفاض.

هذا الاخفاق جعل جماهير العين تثور عبر مواقع التوصل الاجتماعي وتُطالب بالتغيير، وهو ما حدث بالفعل حيث قرر الشيخ هزاع بن زايد تغيير إدارة النادي، فالعديد من الأمور التي حدثت داخل جدران نادي العين وضعت الفريق في مكانه أقل من التي تنتظرها جماهير الزعيم.

وشهد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، تواجد الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، رئيساً، وخالد عبدالله حمر عين الظاهري، نائباً للرئيس، وعضوية كل من مطر غمران عبيد الظاهري، وسالم محمد حميد سالم الجنيبي وماجد حمد عبدالله سلطان العويس.

إدارة الفريق الجدية كانت في الوعد وعملت بقوة خلال الفترة الماضية من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج مُجددًا وهو ما اعتادت عليه جماهير الزعيم.

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صفقات العين الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

أعلن العين عن إتمام العديد من الصفقات حتى الآن على الرغم أن سوق الانتقالات الحالي لازال في بدايته..

كايو كانيدو

البرازيلي، صاحب الـ “28 سنة”، انضم من نادي الوصل مقابل 6 ملايين دولار، وذلك في البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، وأعلن العين خلاله عن انضمام اللاعب إلى قائمة فريق الكرة الأول بداية من الموسم الجديد ولمدة ثلاثة مواسم لتعزيز قوة "الزعيم" وتحقيق أهداف النادي الكبيرة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية، ومن المقرر أن يظهر كايو مع الزعيم بالقميص رقم 7.

وأعربت شركة نادي العين لكرة القدم عن بالغ تقديرها لإدارة نادي الوصل على التعامل الراقي والاحترافي، كما أشادت بموقف اللاعب البرازيلي كايو كانيدو، الذي أظهر رغبة كبيرة في الدفاع عن شعار “الزعيم” خلال مرحلة المفاوضات.

عبدالرحمن مزيان

إدارة نادي العين الإماراتي تعاقدها رسميًا مع اللاعب الدولي الجزائري عبدالرحمن مزيان لاعب نادي اتحاد العاصمة، الحساب الرسمي لنادي العين أعلن عن تعاقد إدارة النادي مع اللاعب الجزائري في عقد يمتد حتى 2023، وغرد حساب الزعيم : "يرتدي القميص رقم "8".. "الدولي" الجزائري عبدالرحمن مزيان عيناوي حتى ".

لابا كودجا

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميًا مع المهاجم التوجولي لابا كودجا لاعب نادي نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر.

ووقع كودجا على عقده مع العين في صفقة انتقال حر حتى عام 2022، ليواصل النادي الإماراتي دعمه للفريق.

كودجا فضل الانضمام إلى الزعيم العيناوي على الرغم من العديد العديدة التي كان يمتلكها قبل التوقيع بشكل رسمي.

محمد شاكر

أعلن نادي العين الإماراتي رسميًا تعاقده مع محمد شاكر؛ مدافع عجمان الإماراتي، لمدة خمسة مواسم مقبلة، لينتهي عقده في صيف عام 2024.

صاحب الـ22 عامًا بدأ اللعب لصفوف الفريق الأول بعجمان وهو ابن الـ16 عامًا، وفرض نفسه بقوة حتى أصبح ضمن الخيارات الفنية لمدربي المنتخبات الإماراتية بمختلف مراحلها.

وقال شاكر، في تصريحاته للموقع الرسمي للبنفسجي: "لن أذيع سرًا إن قلت لكم بأنني لم أتوقع يومًا أن انضم إلى العين الذي يتمتع بخصوصية تجعله مختلفًا عن كافة الأندية الإماراتية مع كامل الاحترام للجميع، وأحمد الله العلي القدير الذي وفقني في الانتماء لهذا الكيان الشامخ".

محمد جمال

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم التعاقد رسمياً مع لاعب متوسط الميدان، محمد جمال “25 سنة”، لمدة أربعة مواسم، وذلك لتعزيز قائمة “الزعيم” حتى عام 2023، ويتميز أداء لاعب العين الجديد بالروح القتالية العالية والسرعة والتركيز والجدية، وأعرب محمد جمال في أول تصريح له بعد توقيع عقده مع العين، عن بالغ سعادته وفخره واعتزازه بالانضمام إلى قائمة “الزعيم”.

محسن عبدالله

نجح نادي العين الإماراتي، في تجديد عقد لاعب خط الوسط، محسن عبد الله، للحفاظ على قوام اللاعبين الجيدين بالفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

وكان العين، قد نجح في الحفاظ على جميع نجومه الذين سعى لتجديد عقودهم في الفترة الأخيرة، بالتجديد مع حارس المرمى خالد عيسى وأحمد برمان وبندر الأحبابي وريان يسلم ومحمد أحمد حتى عام 2024.

كما تم التجديد مع محمد عبد الرحمن حتى عام 2023، والياباني شيوتاني حتى عام 2021

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صفقات العين في صيف 2019:

اللاعب الفريق السابق كايو كانيدو الوصل - الإمارات لابا كودجا نهضة بركان - المغرب عبدالرحمن مزيان اتحاد العاصمة الجزائري - الجزائر محمد جمال الجزيرة - الإمارات محمد شاكر عجمان - الإمارات محسن عبدالله تجديد عقد - الإمارات

ما هي الصفقات المحتملة لنادي العين في سوق انتقالات صيف 2019؟

الأسابيع الأولى في الميركاتو الصيفي لنادي العين جاءت مثيرة وقوية جدًا من ناحية التعاقدات، ويبدو أن المتبقي من صفقات لن يكون كثيرًا بعد تدعيم أكثر من مركز خلال الفترة الأخيرة سواء بلاعبين محليين أو محترفين، وقد تكون الصفقة التي تنتظرها جماهير البنفسجي هي التعاقد مع اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، فعلى الرغم من تواجد الآن في معسكر الإعداد للموسم الجديد مع نادي الهلال في النمسا، إلا انه لم يُجدد عقده بشكل رسمي حتى الآن وبالتأكيد ستكون صفقة كبيرة جدًا لو عاد اللاعب مُجددًا إلى الإمارات وبالتحديد إلى العين.

الصفقات المحتملة للعين في سوق انتقالات صيف 2019:

اللاعب الفريق المنتخب عمر عبدالرحمن (عموري) الهلال السعودي الإمارات

من هم الراحلون عن العين في سوق انتقالات صيف 2019؟

أعلن نادي العين الإماراتي، رسميًا، رحيل محترفيه الأربعة، كايو لوكاس فيرنانديز وروبن ريبيرو وماركوس بيرج وتونغو دومبيا.

وقال غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين، في بيان نشره موقع النادي على الإنترنت: ”نقدر عاليًا الجهود الواضحة لكل من ساهم مع النادي في إنجازاته الخالدة، مع أمنياتنا الصادقة لهم بالتوفيق والنجاح في مشوارهم الاحترافي أينما كانوا، وهم البرازيلي كايو لوكاس والسويدي ماركوس بيرغ والمالي حامد تونغو دومبيا، والبرتغالي روبن روبيرو“.

الراحلون عن العين في صيف 2019: