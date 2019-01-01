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صفقة جديدة - العين يدعم هجومه رسميًا بالتوجولي لابا كودجا

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إدارة العين كانت قد تعاقدت منذ قليل مع اللاعب الجزائري عبدالرحمن مزيان
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميًا مع المهاجم التوجولي لابا كودجا لاعب نادي نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر.

ووقع كودجا على عقده مع العين في صفقة انتقال حر حتى عام 2022، ليواصل النادي الإماراتي دعمه للفريق.

 محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف كان قد صرح عبر الحساب الرسمي للنادي منذ قليل ليؤكد جاهزية كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع.

كودجا تواجد في الإمارات خلال الأيام الماضية من أجل الاتفاق مع مسؤولي الزعيم العيناوي على عقده مع الفريق.

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إدارة العين كانت قد تعاقدت منذ قليل مع اللاعب الجزائري عبدالرحمن مزيان لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.

العين الإماراتي يتعاقد رسميًا مع الجزائري عبدالرحمن مزيان

يُذكر أن نادي العين قد أتم الصفقة الخامسة بالتعاقد مع كودجا، حيث سبقه كايو كانيدا ومحمد هلال ومحمد جمال بجانب الجزائري مزيان.

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