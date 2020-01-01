أخبار الزمالك اليوم | جلسة مرتضى منصور مع اللاعبين وموقف كارتيرون من "برج العرب"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 ..

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جلسة خاصة بين مرتضى منصور ولاعبي الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على اللاعبين أن الدوري مازال طويلًا وعليهم اللعب بروح عالية خلال المباريات المقبلة وجمع النقاط.

وقال مرتضى خلال جلسته مع اللاعبين حسب الموقع الرسمي للنادي: " أول ضربة للأهلي كانت عبد الله السعيد، ثم توالت الضربات برحيل حسام عاشور وإكرامي وفتحي ورمضان صبحي، أعمدة النادي سقطت وما حدث كان أمراً طبيعياً، على عكس الزمالك الذي يحافظ على كيان وأعمدة الفريق، سواء طارق حامد أو محمود علاء، ونرغب في التجديد لمحمد أوناجم وبن شرقي".

برنامج خاص لبن شرقي وأوناجم

واصل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك برنامج تدريبي خاص في تدريبات الفريق من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك رفع المعدلات البدنية للاعبين في هذه الفترة الهامة في عمر الموسم خاصًة مع اقتراب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون يرحب بلعب مواجهة الرجاء على برج العرب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن خوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ووفقًا لما نشره موقع "يلا كورة" المصري، أن كارتيرون رحب بلعب المباراة على ملعب برج العرب، على الرغم من صعوبة إقامة معسكرًا طويلًا هناك".

حسم موقف إذاعة مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عن موقف ناديه من إذاعة المباراة أمام الزمالك بالدوري المصري الممتاز المقرر لها غدًا ضمن الجولة 22.

وأعلن عادل في تصريحات إذاعية أنه تم الاتفاق مع الشركة الراعية للدوري المصري، وتمت تسوية الأمور بين الطرفين والمباراة سيتم إذاعتها غدًا.