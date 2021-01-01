أخبار الزمالك اليوم | حقيقة التفاوض مع أزارو .. وفوائد تقسيمة الفريق الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 27 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو

أكد عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو، مهاجم نادي الاتفاق السعودي، ولاعب الأهلي السابق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الدرديري خلال تصريحات لقناة الزمالك: "لا يوجد أي نوع من أنواع المفاوضات مع أزارو، والتركيز الآن على مباراة مولودية الجزائر ومباريات الدوري".

كارتيرون يجري تقسيمة بعد إلغاء ودية الشباب

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، استبدال مباراة فريقه أمام فريق الشباب بالقلعة البيضاء، بتقسيمة بين لاعبي فريقه.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك إلى أنه تم استقدام طاقم تحكيم لإدارة التقسيمة، وذلك ضمن إعداد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر المقبلة.

انتهاء تقسيمة الزمالك بالتعادل

انتهت التقسيمة التي أجريت بين لاعبي نادي الزمالك، بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، والتي أقيمت في مقر النادي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأحرز أهداف الفريق الأسود حميد أحداد وحسام عبد المجيد وحسام أشرف، بينما الفريق الذي كان يرتدي الزي "الموف" مروان حمدي ويوسف إبراهيم "أوباما" سجل هدفين.

أسامة نبيه يكشف مكاسب تقسيمة الزمالك

أكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، على أن التقسيمة كان فيها اختبار بدني للاعبين، والتأكد من الوصول إلى معدل بدني جيد، وعليه تم عمل التقسيمة.

نبيه أشار خلال تصريحاته لموقع الزمالك، إلى أن الجهاز الفني للفريق بيقادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اطمأن على الحالة البدنية للاعبين، والتي تحسنت بشكل كبير عن بداية التدريبات، وأيضًا الحالة الفنية.