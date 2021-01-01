أخبار الزمالك اليوم | كرة يد في المران، وتأجيل دعوى مرتضى منصور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم الجمعة 14 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد قرار إيقافه

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي المقامة من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بشان قرار اللجنة الأولمبية إيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات وإلزام النادي بالدعوة إلى جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى جلسة الرابع من إبريل القادم، علمًا أن مرتضى منصور يختصم خلالها كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

مران الزمالك .. تدريب "كرة يد" وفقرة خاصة للعرضيات

واصل الزمالك اليوم الأحد تدريباته بقيادة مدربه باتريس كارتيرون استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء القادم، وقد شهد المران فقرة من التدريبات الترفيهية بمباراة كرة يد.

إذ قسم المدرب الفرنسي اللاعبين إلى 6 مجموعات على أن تُسجل الأهداف في نهاية كل هجمة بالرأس في المرمى الصغير، وخضع اللاعبون كذلك لتدريبات خاصة بالتمرير باليد والقدم والتمرير من لمسة واحدة في المساحات الضيقة.

وبعد ذلك قسم المدرب اللاعبين من جديد لكن إلى 3 مجموعات، وأجرى تقسيمة بين مجموعتين منهم فيما أدت الثالثة تدريبات خاصة على الكرات العرضية تحت إشراف مدرب الأحمال "فرناندو".

غياب الشعلاني عن مباراة الزمالك والترجي

تأكد غياب غيلان الشعلاني عن مباراة فريقه الترجي أمام الزمالك في القاهرة يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقد أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي قائمة فريقه التي ستخوض اللقاء ولم يكن الشعلاني ضمنها لمعاناته من إصابة في الأضلاع، وسيغيب كذلك عن المباراة فادي بن شوق لإصابته بفيروس كورونا الجديد.

الزمالك: كارتيرون أفضل لنا من باتشيكو .. وسنحسم موقف فرجاني ساسي

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، ليس بالمدرب الغريب على القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيكون الأنسب للنادي خلال الوقت الحالي. التفاصيل هنا