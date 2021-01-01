أخبار الزمالك اليوم | رسائل كارتيرون للاعبين، وجلسة صلح لرأب الصدع

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 20 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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3 رسائل من كارتيرون للاعبي الزمالك

وجه باتريس كارتيرون 3 رسائل مهمة للاعبي الزمالك على هامش المران الذي أقيم اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيله.

الرسالة الأولى تمثلت في ضرورة نسيان المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها الفريق بهدف دون رد، والثانية هي التركيز على ما هو قادم خاصة مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث، وأخيرًا ضرورة التمسك بأمل التأهل للدور القادم.

وأوضح المدرب الفرنسي أن الأهم حاليًا هو بذل الجميع قصارى جهدهم داخل الملعب لتحقيق الفوز في المباراتين الأخيرتين في دور المجموعات من البطولة القارية.

تدريبات تأهيلية لإمام عاشور في تدريب الزمالك

أعلن الموقع الرسمي للزمالك أن لاعب وسط الفريق "إمام عاشور" خاض تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم السبت في النادي.

عاشور اشتكى من بعض الإجهاد ولذا فضل الجهاز الطبي إبعاده عن التدريبات الجماعية والاكتفاء بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية خوفًا من تعرضه للإصابة.

كارتيرون يعقد جلسة صلح بين حراس مرمى الزمالك

أفادت مصادر صحفية أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عقد جلسة صُلح بين حراس مرمى الفريق لرأب الصدع الذي حدث في علاقتهم معًا خلال الفترة الأخيرة.

وطلب المدرب الفرنسي من حراس المرمى طي صفحة الماضي والخلافات الأخيرة وعدم تكرار ما حدث أبدًا، مشددًا على ضرورة الالتزام والتحلي بروح الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد كارتيرون على أن مسألة اختيار الحارس الأساسي لكل مباراة تخصه وحده، مشيرًا إلى أن الفرصة ستُتاح للجميع.

الجهاز الفني يمنح حازم إمام راحة من المران

غاب حازم إمام عن المران الجماعي الذي أقيم اليوم في نادي الزمالك، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون منحه راحة سلبية من المران.

اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج إعدادي بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، ويهدف الجهاز الفني لتجهيز المدافع الأيمن جيدًا قبل مواجهة مولودية الجزائر في الثالث من إبريل القادم.