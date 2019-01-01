أخبار انتقالات الزمالك | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو الفارس الأبيض

يقدم لك جول دليلك الكامل عن الزملك في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو الفارس الأبيض

أبانوب صفوت

يطمح الزمالك بقيادة رئيسه مرتضى منصور لمواصلة الصحوة بعد أن عاد الفارس الأبيض للتتويج بالبطولات الأفريقية مجدداً بعد أن تحصل على لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي ليكون بمثابة اللقب القاري الأول للفريق منذ 17 عاماً عندما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه عام 2002.

على الصعيد المحلي، عاد الزمالك لينافس بقوة على بطولة الدوري مع الأهلي ولكنه دائماً ما يواجه خطر فقدان اللقب في الأمتار الأخيرة بسبب قلة الخبرة وكذلك عدم الاستقرار الإداري وتأثر مرتضى منصور بالنتائج السلبية من الوهلة الأولى مما يعطل الفريق كثيراً عن مواصلة انطلاقته القوية، لأنه يبدأ من الصفر مع مدرب آخر.

اعتاد الزمالك في وجود رئيسه الحالي على إبرام العديد والعديد من الصفقات، لدرجة أن النادي يتعاقد مع فريق كامل تقريباً في كل ميركاتو ويعود السبب في ذلك إلى المزاجية الشديدة لمرتضى منصور الذي يحكم على الجميع دون استثناء حكماً نهائياً بعد الفرصة الأولى فقط تقريباً، فمن هم الوافدين الجدد، المرشحين للقدوم وللرحيل في سوق الانتقالات الحالي؟.

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صفقات الزمالك الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

لم يبرم الزمالك أي صفقات رسمية حتى الآن، ولكن من المؤكد أن الفارس الأبيض سيقوم بتدعيم صفوفه بشكل قوي كما فعل في الفترة الأخيرة، خاصةً مع وجود بعض الأولويات في الوقت الراهن.

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صفقات الزمالك في صيف 2019:

اللاعب الفريق السابق لا يوجد لا يوجد

ما هي الصفقات المحتملة لنادي الزمالك في سوق انتقالات صيف 2019؟

يتواصل بحث الزمالك عن ضم لاعبين جدد من أجل الحفاظ على مستواه على الصعيدين المحلي والأفريقي والمنافسة على كل البطوات، وبسبب الإصابات وجد الفريق نفسه في موقف لا يحسد عليه، مما ترتب عليه تغيير بعض الأولويات في سوق الانتقالات.

عبد الله السعيد - بيراميدز

يملك الزمالك اهتماماً قديماً بصانع الألعاب "عبد الله السعيد" منذ أن كان لاعباً للأهلي، عندما وقع للزمالك وتدخل تركي آل شيخ للحفاظ على ماء وجه إدارة الأهلي أمام الجمهور، وبعد أن قام تركي آل شيخ ببيع نادي بيراميدز، تجددت أمال الزمالك مجدداً في ضم اللاعب في سوق الانتقالات الحالية.

محمد مجدي "قفشة" - بيراميدز

يمكن اعتبار قفشة لاعب بيراميدز أنه حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الأهلي والزمالك التي لن تنتهي أبداً، يرغب الفارس الأبيض في التعاقد مع اللاعب وخطفه من الأهلي من أجل دعم خط الوسط، وذلك في حال فشل صفقة عبد الله السعيد.

محمد عواد - الإسماعيلي

يبحث الزمالك عن ضم حارس مرمى جديد بعد أن تعرض جنش لإصابة في وتر أكيليس مع منتخب مصر أثناء مشاركته في أمم أفريقيا، ويعتبر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أحد أبرز الأسماء المرشحة بقوة للانضمام للفريق ولكن تبقى المتطبات المادية عائق كبير، لأن المبلغ المطلوب للتفريط فيه هو 4 مليون دولار.

جون أنطوي- مصر المقاصة

أظهر الزمالك اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة مما دفع مدرب الفريق "أحمد حسام ميدو" لأخذ قرار بالجلوس مع اللاعب من أجل إقناعه بالبقاء خوفاً من قبوله لعرض الفارس الأبيض.

محمد أبو جبل - سموحة

ينظر الفريق إلى بدائل آخرى تحسباً لفشل صفقة محمد عواد بسبب مغالاة الإسماعيلي في سعره، وطبقاً لتصريحات فرج عامر فإن أبو جبل حارس مرمى سموحة من أبرز المرشحين للانضمام للزمالك من أجل تعويض إصابة جنش.

الصفقات المحتملة للزمالك في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن الزمالك في سوق انتقالات صيف 2019؟

شهد صيف الانتقالات الحالي رحيل ثلاثة لاعبين عن الزمالك على سبيل الإعارة، وهم أحمد رفعت الذي انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري، محمد أشرف روقة ومصطفى محمد اللذان انضما لسموحة.

الراحلون عن الزمالك في صيف 2019: