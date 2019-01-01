شرط تشافي يعرقل انتقال بونجاح إلى الزمالك

المهاجم الجزائري يتواجد في مصر مع منتخب بلاده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وقف الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، عائقًا أمام مفاوضات نادي الزمالك مع الجزائري بغداد بونجاح؛ نجم الزعيم القطري، لتبوء المفاوضات بالفشل.

الجزائري يتواجد في مصر خلال الفترة الحالية ليشارك مع منتخب بلاده في منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية فإن مصدر مقرب من بونجاح أكد وجود اتصالات من مسؤولي القلعة البيضاء مع نجم السد، لجس نبضه، لكنه واجه الأمر بالرفض.

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وأوضحت الصحيفة أن هداف الدوري القطري رفض بجانب رفض إدارته، لأن تشافي وضع شرطًا أساسيًا للموافقة على تدريبه للفريق، ألا وهو بقاء بونجاح وعدم رحيله بشكل نهائي، حيث يعتبره من الأعمدة الأساسية بالفريق.

الصحيفة أشارت كذلك أن المهاجم الجزائري يرغب في الاحتراف الأوروبي، وعدم البقاء في المنطقة العربية من جديد.

صاحب الـ27 عامًا توج هدافًا تاريخيًا للدوري القطري الموسم المنقضي، بتسجيله 39 هدفًا في موسم واحد.

وقاد بونجاح منتخب بلاده للوصول إلى ربع نهائي كأس أفريقيا، بالتغلب على غينيا بثلاثية نظيفة، سجل منها هدف وحيد.