أخبار الزمالك اليوم | حقيقة تحويل حكام لقاء أسوان للتحقيق .. وعبد العال يدافع عن "VAR"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 24 يناير 2021.

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الزمالك خلال بيان رسمي: نطالب بالعدالة التحكيمية

أصدرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك ، برئاسة عماد عبد العزيز، بيانًا رسميًا تعترض خلاله على الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان "كما وصف البيان".

الزمالك تعادل سلبيًا مع أسوان بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز مساء اليوم السبت. " اقرأ التفاصيل "

لاعب الأهلي: لا مانع في الانتقال للزمالك

أكد عمرو جمال، مهاجم فريق النادي الأهلي، والمعار حاليًا لطلائع الجيش، على أنه لا يمانع في الانضمام لنادي الزمالك بنهاية عقده مع القلعة الحمراء.

جمال قال خلال تصريحات عبر برنامج "بي أون تايم": "في حالة نهاية عقدي مع الأهلي، لا مانع من البحث عن أفضل العروض، حتى لو كان بينهم الزمالك".

عبد العال: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمامنا

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي أسوان، على أن نادي الزمالك لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، وانتهت بالتعادل السلبي.

عبد العال قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "هناك جدل في كرة إمام عاشور، وهو من ذهب للاعبنا، ومدافع أسوان لم يعرقله، وتقنية الفار حققت العدل بنسبة 100%".

حقيقة تحويل حكام الزمالك وأسوان للتحقيق

أكد مسؤولو اتحاد الكرة، على أن كل ما تردد خلال الساعات الماضية، عن وجود قرار بإحالة الحكم محمد يوسف الذي أدار مباراة الزمالك أمام أسوان للتحقيق، ليس له أساس من الصحة.

وأشار مسؤولو اتحاد الكرة إلى أن لجنة الحكام ستجتمع لمناقشة اللقطات المثيرة في المباراة، من ثم ستتخذ القرار المناسب بشأن الواقعة.