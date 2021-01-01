أخبار الزمالك اليوم | انتهاء مهلة قضية أشيمبونج .. والاستئناف على عقوبة مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 22 يناير 2021.

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تصنيف أندية إفريقيا لعام 2020 .. الأهلي في الصدارة والزمالك يتفوق على الترجي

أصدر موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، تصنيف الأندية لقارة إفريقيا، وذلك لعام 2020، والذي شهد تتويج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية، الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فلنتعرف على ترتيب الأفضل. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا | عقوبات نهائي القرن .. إيقاف الشحات ومصطفى محمد وكاسونجو

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، قراراتها بشأن أحداث نهائي القرن بين قطبي الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك، إذ قررت معاقبة ثلاثة لاعبين.

نهائي القرن أقيم في 27 من نوفمبر الماضي على استاد القاهرة الدولي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، إذ توج المارد الأحمر باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بعد إسقاط الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد. " اقرأ التفاصيل "

محامي أشيمبونج: مهلة دفع الغرامة انتهت وستوقع عقوبات

أكد محامي المهاجم الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، على أن المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للقلعة البيضاء، لتسديد الغرامة المستحقة للاعبه، انتهت بالفعل.

المحامي أكد خلال تصريحات عبر قناة النهار: "المهلة انتهت وننتظهر تطبيق العقوبات على القلعة البيضاء، حيث سيتم حرمانه من قيد لاعبين ثم خصم النقاط والهبوط في النهاية، ولم يتواصل معنا على الإطلاق أحد مسؤولي الزمالك حتى الآن".

الزمالك يستأنف ضد عقوبة مصطفى محمد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الزمالك قرر الاستئناف على عقوبة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، بعد القرار الذي أعلنته لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي "كاف"، بإيقافه لمدة 4 مباريات، ودفع غرامة 10 آلاف جنيه.

وأضافت التقارير إلى أن الزمالك سيقوم بتقديم الاستئناف خلال أيام، من أجل تخفيض العقوبة أو إلغائها.