أخبار الزمالك اليوم | ترشح سليمان على الرئاسة .. وأصعب لحظة على زيزو

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 ديسمبر

خسر فريق نادي الزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على يد غريمه الأهلي، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 9 ديسمبر 2020.

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أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن رغبته في الترشح لرئاسة القلعة البيضاء على منصب الرئاسة.

سليمان قال خلال تصريحات إذاعية: "الزمالك لديه كوادر إدارية وفنية، واللجنة التي تدير النادي حاليًا برئاسة المستشار أحمد بكري، تسلمت المهمة في وقت قصير، وتحاول تدعيم صفوف الفريق بلاعبين غير مرتبطين بعقود مع أنديتهم مثل أحمد الشيخ وغيره".

استمرار غياب عبد الله جمعة عن الزمالك

أجرى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، مسحة طبية، والتي بينت أنه مازال يعاني من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبالتالي يستمر غيابه عن تدريبات فريقه الجماعية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جمعة خضع لمسحة طبية جديد منذ ساعات، ستظهر نتيجتها خلال الساعات القادمة، ومن ثم سيحدد موقفه من لقاء المقاولون العرب.

شفاء يوسف أوباما من فيروس كورونا

أعلن يوسف إبراهيم "أوباما"، عن شفائه من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما أظهرت المسحة الطبية نتيجتها السلبية.

وكتب أوباما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية القصص: "يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، النتيجة سلبية".

زيزو يكشف عن أصعب لحظة مرت عليه مع الزمالك

أكد أحمد سيد زيزو، جناح فريق نادي الزمالك، على أن أصعب وأسعد لحظة له مع الفريق الأبيض، كانت خلال الركلة الأخيرة بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

زيزو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أصعب وأسعد لحظة مرت عليّ مع الزمالك، خلال ركلة الجزاء الأخيرة، حيث كان هناك 100 ألف مشجع ينطق باسمك في لحظة واحدة بالملعب، وعندما شعرت شعرت أنني أركض دون أن أعرف ماذا عليّ أن أفعل، وكنت أشعر بالقلق عند تسديد ركلة الجزاء".