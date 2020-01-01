أخبار الزمالك اليوم | هل يعود جروس للتدريب؟ والتماس بشأن مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 22 ديسمبر 2020.

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الزمالك يُقدم التماسًا لدى الكاف لرفع الإيقاف عن مصطفى محمد

أرسل نادي الزمالك التماسًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لرفع عقوبة الإيقاف لمباراتين عن مهاجمه مصطفى محمد، والتي حصل عليها بعد أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك بسبب مشادة مع حسين الشحات نجم الفريق الأحمر.

ويعتمد الزمالك في التماسه على انسحاب جازيل التشادي من مواجهة دور الـ32 في دوري الأبطال واعتبار الفريق متأهلًا لدور المجموعات من البطولة، إذ يرى النادي أن عدم لعب المباراتين كفيل برفع الإيقاف عن مهاجمه.

مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب شالكه

كشفت صحيفة بيلد الألمانية النقاب عن ترشيح كريستيان جروس لتدريب شالكه الألماني، وذلك رغم اعتزاله التدريب في مايو الماضي.

المدرب الذي عمل مع الزمالك في مصر وحقق نجاحات بارزة على علاقة ممتازة مع المدير الرياضي لشالكه، ولذا رشحته الصحيفة لتولي مهمة إنقاذ الفريق الذي لم يحصد سوى 4 نقاط من مبارياته الـ13 في الدوري الألماني.

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