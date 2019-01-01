أخبار الانتقالات: اليونايتد يسعى خلف إبراهيموفيتش ومانشستر سيتي يستغنى عن ساني

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 11 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 11 نوفمبر 2019:

مانشستر سيتي يفكر في الاستغناء ليروي ساني

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "The Athletic" أن مانشستر سيتي قد يضطر إلى بيع ليروي ساني في الانتقالات الشتوية القادمة بيناير.

يرغب أبطال الدوري الإنجليزي في بقاء الجناح الألماني، لكن حتى الأن لم يتم تمديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي في 2021.

مارسيليا ينوي التخلي عن كيفن ستروتمان في يناير القادم

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "L'Equipe" أن مارسيليا يرغب في بيع كيفن ستروتمان في فترة الانتقالات القادمة بيناير.

فشل لاعب خط الوسط الهولندي في تقديم مستوى جيد مع الفريق، ومن المرجح أن يُغادر على سبيل الإعارة.

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مانشستر يونايتد يقترب من تقديم عرض لضم إبراهيموفيتش

أفادت بعض التقارير الخاصة بأن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض حقيقي من أجل ضم السويدي الأسطوري زلاتان إبراهيموفيتش.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً بنادي ميلان، لكن صحيفة "Mail Online" تفيد بأن هناك نادياً آخر من الأندية السابقة التي تحرص على استعادته، بالاضافة إلى الشياطين الحُمر.

لويس إنريكي يُستبعد من قائمة أرسنال

أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"ESPN" أن لويس إنريكي من المُرشحين المُحتملين لخلافة أوناي إيمري في أرسنال، ولكن صرح المدير الفني السابق لبرشلونة بأنه ليس على استعداد للعودة إلى التدريب في الوقت الحالي.

وبعد هذا التصريح تم استبعاد إنريكي من القائمة المُرحشة لخلافة المدرب الحالي للجانرز.

مانشستر يونايتد يسعى لضم أندريه أونانا

بحسب ما أفادت به صحيفة "The mirror" أن مانشستر يونايتد يدخل المنافسة في التعاقد مع أندريه أونانا حارس مرمى أياكس، والذي يُقدر بمبلغ وقدره 50 مليون جنيه استرليني.

على الرغم من تعديل عقد دايفيد دي خيا قبل بضعة شهور فقط ليصبح راتبه الإسبوعي 350 ألف جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الهولندي قد وضع سعراً مرتفعاً للتخلي عن الحارس الكاميروني في ظل إهتمام مانشستر يونايتد بجانب كلٌا من توتنهم وباريس سان جيرمان باللاعب.

مانشستر يونايتد وبرشلونة مهتمين بكامفينجا لاعب رين

بحسب التقارير التي صدرت عن "L'Equipe" فإن مانشستر يونايتد وبرشلونة يراقبون بإهتمام اللاعب إدواردو كامافينجا لاعب رين.

واستطاع اللاعب صاحب الـ17 عاماً أن يلعب في جميع مباريات فريق رين الـ13 هذا الموسم، ويُقدم أداءً رائعاً.

كريشتوف بيونتيك مُهدد بالرحيل من ميلان

وفقا للتقارير الصادرة من صحيفة "Calciomercato" الإيطالية فإن كريشتوف بيونتيك مُهدد بالرحيل إذا ما لم يُقدم أداءً مختلفاً في مباراة يوفنتوس القادمة.

يحاول ميلان حتى الأن لاستعادة التوازن خاصة بعد أن تولى إدارة الفريق مُدرباً جديداً، ويستعد الروسونيري لتغيير عناصره في يناير القادم، وهذا ما يضع تهديداً على الكثير من اللاعبين إذا استمروا على نفس المستوى.