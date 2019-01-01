تحديد موعد النظر في طعن تشيلسي على عقوبة الانتقالات

المحكمة الرياضية تحدد الموعد الخاص بالنظر في طعن تشيلسي الخاص بعقوبة سوق الانتقالات المفروضة على البلوز.

حددت المحكمة الرياضية موعدًا خاصًا بالنظر في الطعن الذي تقدم به فريق تشيلسي الإنجليزي بشأن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم المفروضة عليه.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث سيتم النظر في الطعن قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية بوقت مناسب يسمح لتشيلسي بدخول الميركاتو لو تم قبوله.

وستعقد الجلسة بتاريخ الـ ٢٠ من نوفمبر الجاري، ويأمل خلالها البلوز أن يحصلوا على حكمًا يسمح لهم بدخول سوق الانتقالات عقب العقوبة الأخيرة.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر حرمان تشيلسي لفترتي انتقالات بسبب مخالفات تخص تعاملهم من لاعبين شباب من فرق الناشئين.

وتقدم تشيلسي باستئناف تم رفضه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقد بسببه القدرة على العمل في سوق الانتقالات الصيفية الماضي ليقدم من بعده الطعن في المحكمة الرياضية.

جدير بالذكر أن عقوبة البلوز منحت المدير الفني الجديد فرانك لامبارد الفرصة لاستخدام عددًا من النجوم الشباب أبرزهم تامي أبراهام ومايسون ماونت وكلاهما قدم مستويات طيبة للغاية.