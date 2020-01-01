أخبار الانتقالات: ميلان يتمسك بمهاجمه وكونتي يريد جيرو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعه 10 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

توتنهام يجد بديل كين في ميلان

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 10 يناير 2020

أخبار انتقالات اليوم الجمعه 10 يناير 2020:

إريكسين يُحدد وجهته إلى الدوري الإيطالي

دخل النجم الدنماركي إيركسين في مُحدثات متقدمه مع نادي الإنتر خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث وصلت إلى الإتفاق على بعض البنود الشخصية بين الطرفين .

لاعب توتنهام كانت لديه العديد من العروض كان يرغب في مقدمتها أن يذهب إلى ريال مدريد لكن لم يوجد عرض رسمي حتى الأن ليوجه وجهته من جديد إلى بطل أوروبا السابق .

الجدير بالذكر أن اللاعب لم يعد يحجز مكاناً أساسياً في السبيرز خاصة أنه لم يعد لديه التركيز الكامل مع الفريق .

ميلان يتمسك بمهاجمه بياتيك رافضاً عرض توتنهام

رفض نادي ميلان الإيطالي عرضاً مُقدماً من جانب توتنهام للتعاقد مع مهاجم الفريق البولندي بياتيك حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة .

وحاول نادي توتنهام أن يضيف صفقة تبادلية من خلال لاعب الوسط وينياما بالإضافة إلى جان فوث لكن العرض تم رفضه في النهاية

يُذكر أن جوزيه مورينيو يبحث عن مهاجم في الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض غياب هاري كين الذي سيمتد حتى يناير المُقبل

ليفربول يؤجل صفقاته إلى سوق الانتقالات الصيفية

عبرت بعض وسائل الإعلام الإنجليزية أن نادي ليفربول لن يدخل سوق الانتقالات الشتوية مرة اخرى بعدما حسم صفقة اللاعب الياباني مينامينو مؤخراً .

وتعود الأسباب بسبب مغالاة الأندية في العروض بسبب تمسكها بلاعبيها حتى نهاية الموسم، خاصة نادي إشبيلية مع لاعبه ديجو كارلوس الذي وصلت قيمته السوقية حالياً ما يُقارب 75 مليون يورو .

في المقابل يرى مسئولي ليفربول أن الفريق شبه متكامل في الوقت الحالي ولا يحتاج لمثل هذه الصفقات الكبيرة .

نابولي يضع سعر نجمه على طاولة المفاوضات

حدد نادي نابولي الإيطالي قيمة صفقة لاعب وسطه فابيان روز التي تصل إلى 70 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي في حالة رغبة أحد الأندية لتقديم عرض رسمي .

وكان هناك عديد من الأندية راغبه في ضمه على رأسها ريال مدريد وبرشلونة، حيثُ كان أقربهم الميرينجي الذي يرى مُغالاة كبيرة في روز .

مسئولي نادي ريال مدريد يرغبون في غلق هذه الصفقة بقيمة 50 مليون يورو فقط وهو ما رفضه نادي نابولي

مانشستر سيتي يُراقب أوضاع إيسكو مع ريال مدريد

أشارت بعض المصادر المُقربة من مانشستر سيتي أن المدير الفني بيب جوارديولا يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني إيسكو من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

يُعاني السيتي هذا الموسم في مركز صناعة اللعب خاصة أنه لا يوجد بديل للنجم البلجيكي دي بروين مع إنخفاض مستوى ديفيد سيلفا، فالمدرب الإسباني يرى أن إيسكو هو أحد البدائل المهمة له خلال النصف الثاني من الموسم .