أخبار الانتقالات: كوتينيو يرفض برشلونة..ومانشستر سيتي يُراقب هالاند

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020:

كوتينيو يرفض العودة لبرشلونة

رفض النجم البرازيلي كوتينيو فكرة عودته إلى نادي برشلونة مُجدداً، حيثُ يُفضل البقاء في بايرن ميونخ خلال الموسم المُقبل وهذا ما صرح به لبعض المُقربين إليه.

في المقابل إدارة الفريق البافاري لها رأي أخر بخصوص شراء عقد اللاعب معتمداً على معدل أدائه خلال الفترة المُقبلة التي تعتبر أهم فترات نادي البايرن خلال الموسم خاصة رغبتهم في المنافسة على دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يُراقب هالاند

مُنذ تألق هالاند رفقة فريقه ريد بول سالزبورج النمساوي وهو محط أنظار الكثير من الفرق خلال الفترة الأخيرة، وازدادت الصحافة الأوروبية في الحديث عنه عندما قرر الانتقال إلى بوروسيا دورتموند رافضاً عرضاً كبيراً من جانب مانشستر يونايتد.

ونجح هالاند في تأكيد المتابعة الإعلامية حوله بعد تألقه مع أسود الفيستفاليا خلال أول مبارياته مع الفريق ليبدأ مسئولي نادي مانشستر سيتي في متابعة اللاعب عن كثب خلال المباريات ووضعه على قمة إهتماماتهم من أجل التعاقد معه في القريب العاجل

أرسنال يُحدد قيمة بيع ميختاريان

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن مسئولي نادي أرسنال الإنجليزي أبلغوا إدارة نادي روما الإيطالي بأنه يمكنهم شراء عقد اللاعب الآرميني ميختاريان بقيمة 20 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ميختاريان لم يُقدم إضافة قوية في الجانرز خلال الفترة التي تواجد فيها، وهناك تفكير كبير من جانب الإدارة مع المدير الفني أرتيتا لتغير العديد من النجوم به وبداية مشروع جديد للفريق بداية من الموسم المُقبل.

يوفنتوس يتواصل مع مانشستر سيتي بشأن جوارديولا

حسب صحيفة ديلي ميلي البريطانية أكدت أن إدارة نادي يوفنتوس تواصلت مع نادي مانشستر سيتي بشأن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا للرحيل إليهم بداية من الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت الصحيفة أن مسئولي يوفنتوس يأسوا من القيادة الفنية للمدير الفني الإيطالي ساري خاصة بعد خسارة العديد من النقاط في الدوري الإيطالي الذي بات مُهدداً بخسارته أمام الإنتر، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة على دوري أبطال أوروبا .

بوروسيا دورتموند يُحدد قيمة سانشو

تحدثت الصحافة الألمانية منذ يومين عن أن إدارة بوروسيا دورتموند تُفكر في إعلان قيمة بدء المفاوضات على اللاعب الإنجليزي سانشو دون توضيح أي معالم لهذه القيمة.

وقد انتشرت اليوم على وسائل التواصل الإجتماعي أن بوروسيا دورتموند لن يجلس على طاولة المفاوضات مع أي نادي بأقل من 120 مليون يورو كسعر مبدئي للتفاوض على سانشو.

مانويل نوير لن يرحل من بايرن ميونخ

تواردت بعض الأنباء من داخل نادي بايرن ميونخ أن الحارس الألماني الكبير مانويل نوير لن يرحل عن الفريق البافاري كما تحدثت بعض وسائل الإعلام من قبل.

وقد انتشرت العديد من الأخبار التي تؤكد رحيل نوير متجهاً إلى نادي يوفنتوس بعد إعلان البايرن التعاقد مع حارس نادي شالكة الشاب مارك نوبل، حيثُ كان هناك الكثير من المشادات بين الإدارة ونوير بشأن ترك بعض المباريات لنوبل.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية تم رفض كل هذه المُطالبات من جانب نوير تماماً، لكن الحارس بنهاية الأمر لن يترك عرينه في بايرن ميونخ بل سيستمر حتى يعتزل.

ليفربول يُكثف مفاوضاته من أجل هافيرتز

يحاول نادي ليفربول أن يُسابق الزمن والأندية الراغبة في ضم الموهبة الألمانية كاي هافيرتز لاعب نادي باير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي القادم.

اللاعب عليه الكثير من الآمال من خلال الأندية الراغبة في التعاقد معه على رأسها نادي بايرن ميونخ وريال مدريد بالإضافة إلى برشلونة .

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب يحاول بنفسه التواصل مع اللاعب لإقناعه بالرحيل إلى الريدز .

مانشستر يونايتد يُراقب وضع ماديسون

يُراقب نادي مانشستر يونايتد النجم ماديسون لاعب ليستر سيتي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي بعدما حاول الشياطين الحمر التفاوض مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويرى المدير الفني النرويجي سولشار أن اللاعب يُمكن ألا ينتقل إلى اليونايتد خاصة أن نادي ليستر قدم له عرض جيد للغاية من أجل التجديد خلال الموسم المُقبل في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.