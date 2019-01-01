أخبار الانتقالات: صراع إنجليزي على مهاجم ليل وليفربول يتعاقد مع مينامينو رسمياً

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 19 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019:

فيكتور أوزمين يجذب أنظار فرق البريميرليج

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "سكاي سبورتس" أن مهاجم نادي ليل الفرنسي "فيكتور أوزمين" يجذب أنظار كلٌا من ليفربول ، تشيلسي و توتنهام .

يُعتقد أن اللاعب النيجيري الدولي سعيد باللعب مع فريقه، ولكن أرباب العمل الحاليين لديه مستعدون للاستماع إلى أي عروض أكثر مادياً من أجله في يناير القادم.

سجل أوزمين تسعة أهداف في 17 مباراة خاضها مع ليل في الموسم الحالي.

ليون يسعى خلف جاميرو لتعويض غياب ديباي

بحسب ما أفادت به صحيفة "ليكيب" أن نادي ليون الفرنسي يهتم بشكل كبير بكيفن جاميرو لاعب فالنسيا .

وأضافت الصحيفة أن الفريق الفرنسي يريد ضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً لسد الفراغ الذي سيتركه ممفيس ديباي بعد تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لنهاية الموسم.

أحرز جيميرو أربعة أهداف في 11 مباراة خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم.

رسمياً..ليفربول يتعاقد مع تاكومي مينامينو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو من نادي سالزبورج السويسري على أن ينضم إلى الفريق بصورة رسمية في يناير المقبل.

وقال الريدز في بيان رسمي إن النادي قد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، والذي قُدر بمبلغ وقدره 7.25 مليون جنيه استرليني.

وسينضم اللاعب إلى الفريق فور فتح نافذة الانتقالات في عقد مدته 4 سنوات بعد أن أنهى كل مراحل الانتقال والتي كانت أخرها خضوعه للكشف الطبي مساء أمس، الأربعاء.

اهتمام من روما بضم مهاجم جنوى

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن نادي روما مهتم بالتعاقد مع أندريا بينامونتي لاعب الإنتر والمُعار لصفوف جنوى .

يتطلع الذئاب الإيطالية إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً لتعزيز صفوفه الهجومية في نافذة الانتقالات الشتوية القادمة.

سجل بينامونتي أربعة أهداف في 14 مباراة خاضها مع فريق جنوى حتى الأن.

جيرو مستمر في تشيلسي بسبب مغالاته في الراتب

بحسب ما أفادت به صحيفة "توتوسبورت" أن أوليفيه جيرو قد يضطر إلى البقاء في تشيلسي حتى نهاية الموسم بعد أن قرر كلٌا من ميلان و الإنتر إغلاق المفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً بسبب تمسكه براتب مرتفع.

يسعى جيرود إلى مغادرة البلوز حتى يتمكن من اللعب بشكل أساسي مرة أخرى بعدما فقد مركزه كمهاجم النادي الأول بسبب تألق تامي أبراهام.

جوارديولا وأليجري مرشحين لخلافة توخل في باريس

بحسب ما أفادت به صحيفة "Le10 Sport"أن إدارة باريس سان جيرمان تضع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي واحداً من المرشحين المفضلين ليحل محل توماس توخل مدرب الفريق الحالي.

قررت إدارة البطل الباريسي رحيل توخل إذا لم يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وبالفعل بدأت محاولات البحث عن البديل المناسب.

ناقش مُلاك النادي القطريون الوضح مع نجم برشلونة السابق تشافي الذي أوصى بجوارديولا، بينما أقترح مدير الفريق "ليوناردو" وضع ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس ضمن المرشحين.