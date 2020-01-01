أخبار الانتقالات: لاوتارو ليس للبيع و لايبزيج يرفض التنازل لليفربول

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 28 مايو 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الخميس 28 مايو 2020.

أخبار الانتقالات اليوم الخميس 28 مايو 2020:​

ريال مدريد يعرض 4 لاعبين على مانشستر مقابل بوجبا

يستعد ريال مدريد للتخلي عن أربعة لاعبين في محاولة لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد ، بحسب صحيفة ذا صن.

ويسعى البلانكوس إلى ضم الفرنسي في صفقة تبادلية، ينضم بموجبها 4 لاعبين إلى الشياطين الحمر هم مارتن أوديجارد وخاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وبراهيم دياز، وذلك مقابل التخلي عن بطل كأس العالم 2018.

فيرنر خيار رائع لليفربول لكن سعره ليس قليل

أشار جيسي مارش مدرب فريق لايبزيج السابق أن تيمو فيرنر سيكون "رائعًا" و "إضافة مذهلة لليفربول "، ولكنه "لن يكون رخيصًا".

قال مارشلبلود ريد بودكاست: "[سيكون فيرنر] مصدر قوة لا يصدق للريدز. فقط من منظور عقلي، إنه واحد من أكثر اللاعبين شراسةً ومن أفضل المهاجمين الذين رأيتهم على الإطلاق."

فتى برشلونة مبويامبا سيغادر مجانًا هذا الصيف

وفقًا لما ذكرته سبورت، فإنه من المقرر أن يغادر مدافع برشلونة خافيير مبويامبا النادي مجانًا هذا الصيف.

ارتبط اللاعب الهولندي البالغ من العمر 18 عامًا بالانضمام لتشيلسي ويوفنتوس مع بداية سوق الانتقالات، وبحسب التقرير فإن البلاوجرانا مستعد للسماح له بالمغادرة مجانًا على الرغم من أن عقده يستمر حتى 2023.

مانشستر يونايتد يفضل جوميس على نجوم الفريق

يمكن لمانشستر يونايتد أن يقرر التركيز على ضم أنخيل جوميس إلى فريقه الأول بدلاً من التعاقد مع لاعب خط وسط جديد، حسبما ذكرت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز.

ينتهي عقد الشاب قريبًا وقد ارتبط بالخروج من أولد ترافورد، ومع ذلك فبحسب الأخبار فإن اليونايتد يفضل أن يخسر أندرياس بيريرا أو خوان ماتا أو جيسي لينجارد في محاولة لتقليص فريقهم والاحتفاظ بالموهبة الشابة.

صراع كوتينيو يشعل الدوري الإنجليزي

أشارت موندو ديبورتيفو إلى أن تشيلسي ونيوكاسل وأرسنال ومانشستر يونايتد وليستر سيتي مهتمون جميعًا بالتعاقد مع فيليبي كوتينيو في سوق الانتقالات.

لن يفعل بايرن ميونخ خيار شرائه للاعب خط وسط برشلون، ومن المرجح أن يفضل كوتينيو العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

إنتر قد يمدد إعارة سانشيز

يمكن أن يتم تعزيز مانشستر يونايتد ماليًا من قبل إنتر بتمديد إعارة أليكسيس سانشيز، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

ومن المتوقع أن يقوم النيراتزوري بدفع نسبة أكبر من أجر التشيلي، وهذا سيكون أفضل للفريق الإيطالي أيضًا لتوفير نفقات عقد صفقة مع لاعب جديد.

لايبزيج متمسك بسعر فيرنر

أشار أوليفر مينتزلاف المدير التنفيذي للايبزيج أن سعر تيمو فيرنر لن ينخفض وسط اهتمام ليفربول .

وفقًا للتقارير، فإن الدولي الألماني لديه بند ببيعه بسعر يبلغ حوالي 49 مليون جنيه إسترليني (55 مليون يورو / 60 مليون دولار) يجب تفعيله بحلول 15 يونيو، لكن الريدز لا يريد دفع هذا المبلغ.

لاوتارو ليس للبيع!

قال المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو إن لاوتارو مارتينيز ليس للبيع وسط الأخبار التي ربطته بالانتقال لبرشلونة .

يقول أوسيليو إن أي نادٍ يرغب في التوقيع مع الأرجنتيني يجب أن يستوفي الشرط الجزائي له.