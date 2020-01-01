أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد يُحدد سعر بوجبا وبرشلونة يُفضل مارتينيز

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 7 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الجمعه 7 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الجمعة 7 فبراير 2020:

ليستر سيتي مُهتم بالتعاقد مع لالانا

أعلن نادي ليستر سيتي بقيادة مديره الفني روديجرز عن إهتمامه الكبير بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي آدم لالانا القريب من الرحيل من نادي ليفربول .

لالانا تعرض لكثير من الإصابات خلال الفترة الأخيرة ساهمت في هبوط مستواه بشدة، كلوب لم يعد يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية في ظل تألق المتواجدين حالياً لذلك من المرجح أن يرحل اللاعب في نهاية الموسم الحالي .

رغبات مختلفة بين تياجو سيلفا وباريس سان جيرمان

اختلفت رغبات تياجو سيلفا و نادي باريس سان جيرمان حول رغبة كل منهما في استكمال التعاقد أو تجديده، فالنجم البرازيلي يرغب في إضافة أعوام جديدة في التعاقد.

بينما إدارة الفريق الفرنسي ترغب في تجديد دماء الفريق مُجدداً خلال الفترة المُقبلة .

مانشستر يونايتد يُحدد سعر بيع بوجبا

أشارت بعض الصحف الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت وكلاء النجم الفرنسي بول بوجبا أنها لن تفرط في اللاعب بأقل من 150 مليون يورو.

في المقابل لم تعلق إدارات الفرق المهتمة باللاعب على رأسها نادي ريال مدريد و نادي يوفنتوس ، حيثُ ستبدأ المفاوضات المُقبلة في الميركاتو الصيفي لذلك يُمكن أن يصل المبلغ إلى 120 مليون يورو.

برشلونة يُفضل مارتينيز على أوبامينج

تدور خلف الكواليش مناقشات كبيرة من جانب إدارة نادي برشلونة حول إسم المهاجم الذي سيتم التعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

القائمة تضم النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز بالإضافة إلى النجم الجابوني أوبامينج إلا أن هناك توافق كبير حول مارتينيز، حيثُ أنه هناك رؤية عامة أنه مناسب أكثر في أدائه من مهاجم نادي الأرسنال .

بقاء كوتينيو في بايرن ميونخ يحتاج لمعجزة

أصبح النجم البرازيلي كوتينيو في موقف صعب خاصة بعد التصريحات الأخيرة من جانب المدير الرياضي صالح حميديتش لنادي بايرن ميونخ التي انتقد فيها لاعب برشلونة السابق أنه يفتقد للتركيز مع الفريق الألماني رغم أنه قدم بعض المباريات الجيدة فور وصوله.

ومن الواضح أن النادي البافاري لن يُفعل بند شراء اللاعب في نهاية الموسم مما يجعله يعود إلى نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

مبابي إلى ريال مدريد عاجلاً أم أجلاً

أشارت بعض الصحف الكتالونية أن هناك بعض الأندية حاولت تستفسر عن موقف مبابي مع نادي باريس سان جيرمان إلا أن إدارة النادي الفرنسي أوقفت كل المحادثات، حيثُ أكدت أن اللاعب أبرم إتفاقه مع نادي ريال مدريد بشكل نهائي.

إلا أن هناك بعض التسريبات التي أظهرت أن المفاوضات الجارية الأن بين إدراتي الناديين حول إمكانية رحيل مبابي في صيف 2021 وليس في الميركاتو الصيفي القادم.

مستقبل كاي هافيرتز متوقف على كوتينيو

أشارت صحيفة ميرور الإنجليزية أن النجم الألماني كاي هافيرتز لاعب نادي باير ليفركوزن ينتظر قرار بايرن ميونخ بشأن النجم البرازيلي كوتينيو لتحديد مستقبله، في ظل وجود عروض كبيرة من جانب مانشستر يونايتد وليفربول

الجدير بالذكر أن اللاعب يضع الفريق البافاري كأول إختيار له في حالة رحيله عن باير ليفركوزن مع نهاية الموسم الحالي .

منافسة إنجليزية إسبانية على جيراليش

دخل نادي مانشستر يونايتد في منافسة كبيرة مع نادي ريال مدريد ونادي برشلونة من أجل الحصول على نجم وسط أستون فيلا جيراليش .

ويعاني وسط ملعب كل هذه الفرق من رحيل لاعبيهم خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى هبوط البعض الأخر في ظل بزوغ نجومية جيراليش التي جعلته مطمع كبير لكبار الدوري الإنجليزي والإسباني

أوبامينج وأوزيل في قائمة بيع أرسنال

وضع المدير الفني الإسباني أرتيتا كل من أوبامينج وأوزيل على لائحة البيع لنادي أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

أوبامينج يرغب في الرحيل عن الفريق متجهاً إلى برشلونة بينما أوزيل هبط مستواه بشدة مع إرتفاع راتبه مما يجعل الأمور صعبة على إدارة النادي في تقبل مثل ذلك .