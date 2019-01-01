أخبار الانتقالات: ميلان يعرض كيسيه للبيع وهالاند يُفاضل بين دورتموند واليونايتد

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

ماندجوكيتش يصل قطر لإجراء الفحص الطبي مع فريقه الجديد

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 23 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019:

إدارة روما لم تصل لقرار تمديد عقد كولاروف

بحسب ما أفادت به صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ألكساندر كولاروف مستعد لتجديد عقده مع نادي روما .

ينتهى عقد مدافع ذئاب إيطاليا في الصيف المُقبل، وسيكون حرا في التحدث مع الأندية الأخرى اعتبارا من يناير القادم إذا لم يتم الاتفاق على شروط تجديد العقد والتوقيع عليها.

ميلان يعرض كيسيه للبيع

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان قد فرض سعراً بقيمة 30 مليون يورو نظير تخليه عن فرانك كيسيه في سوق الانتقالات القادم بيناير.

يُعد نادي وولفرهامبتون الإنجليزي من أكثر الفرق التي تسعى للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، مع استعداد الروسونيري لبيع اللاعب إذا تم دفع المبلغ المطلوب.

سجل كيسيه هدف واحد في 15 مباراة خاضها مع الديافولو هذا الموسم.

هالاند يُفاضل بين دورتموند واليونايتد

أفادت صحيفة "بليد" أن مانشستر يونايتد و بوروسيا دورتموند هم المشرحين للحصول على خدمات إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج.

قرر اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً وجهته القادمه ما بين الأولد ترافورد أو سيجنال إيدونا بارك بعدما قرر تجاهل العروض الأخرى والتي من ضمنها يوفنتوس ولايبزيج.

زيدان ينفي محاولة ريال مدريد لضم مهاجم جديد

بحسب تصريحات أصدرها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه لن يتعاقد مع أي مهاجم جديد في يناير القادم.

وكانت قد طُرحت فكرة استقطاب مهاجم جديد للملكي خاصه بعد التعادل الأخير مع أتلتيك بلباو تعادلاً سلبياً حمس الجميع لفكرة التعاقد مع مهاجم جديد، ولكن صرح زيدان قائلاً "لن نوقع مع مهاجم جديد على الإطلاق في يناير القادم".

بالوتيلي يصرح ويعلن ولائه لبريشيا

أعلن ماريو بالوتيلي اعتزامه البقاء ضمن صفوف نادي بريشيا بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام بارما يوم الأحد.

وقال بالوتيلي لسكاي سبورت الايطالية بعد المباراة "أريد أن أبقى في بريشيا، إلا إذا لم يعد المدير الفني يريدني".

وأضاف قائلاً "لدي كل النية للبقاء، أشعر بأني في منزلي وأحتاج إلى سنة أو أكثر من هذا الهدوء".

برشلونة يُقرر بيع توديبو في يناير

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سبورت" أن برشلونة يسعى لبيع المدافع جان كلير توديبو في يناير القادم.

شارك المدافع البالغ من العمر 19 عاماً في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ باللاعب أمثال مانشستر يونايتد ، ميلان و بايرن ليفركوزن .

البلاوجرانا مستعدون لبيع اللاعب مع وضع خياراً لأحقية شرائه مرة آخرى.