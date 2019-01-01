أخبار الانتقالات: برشلونة يفتح الباب لرحيل سيميدو وماندجوكيتش يفكر في عرض قطري

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 21 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم السبت 21 ديسمبر 2019:

اهتمام من السيتي وريال مدريد بماركينيوس

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "Le 10 Sport" أن كلٌا من مانشستر سيتي و ريال مدريد مهتمان بالتعاقد مع ماركينيوس لاعب خط وسط باريس سان جيرمان .

يستمر البرازيلي في تجاهل محاولات البطل الباريسي لتجديد العقد، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في عام 2022.

السيتيسينز والملكي حريصان على الاستفادة من مماطلة ماركينوس في التوقيع، وقد أجريت بعض الاتصالات بالفعل مع اللاعب.

برشلونة يفتح الباب لمغادرة سيميدو

وفقاً لما أفادت به تقارير خاصة بصيحفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة على استعداد للسماح للاعب نيسلون سيميدو بمغادرة النادي في يناير القادم إذا تلقوا عرضاً مُناسباً.

وأضافت الصحيفة أن إدارة البلاوجرانا تُخطط لشراء ظهير أيمن جديد في سوق الانتقالات القادم، مع محاولة التخلي من اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

شارك سيميدو في 14 مباراة بالدوري الإسباني مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، صنع فيهم هدفين فقط.

نونو إسبيريتو يثق أن أداما تراوري يتجاهل الشائعات

أشاد نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لوولفيرهامبتون بلاعبه أداما تراوري وأضاف أنه يثق في أن اللاعب سيبقى في النادي رغم شائعات عن اهتمام توتنهام باللاعب.

قدم جناح الذئاب عرضاً رائعاً أمام توتنهام في المباراة السابقة بالدوري الإنجليزي، واستطاع أن يهز شباكهم وكاد أن يحرمهم الثلاث نقاط، ليستحوذ على اعجاب جوزيه مورينيو.

وعندما سئل المدرب نونو إسبريتو عن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً قال في مؤتمر صحفي قال" لديه عقد مع النادي وهو سعيد معنا، إنه يبذل الكثير من التفاني ويتقدم بشكل كبير بغض النظر عن الشائعات التي لا يمكننا السيطرة عليها".

أوباميانج على مشارف الرحيل في يناير

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ميرور" أن بيير إميريك أوباميانج يقترب من الرحيل عن أرسنال في يناير القادم.

تعثرت جميع محاولات الجانرز لتجديد عقد المهاجم الجابوني وسط اهتمام واضح من ريال مدريد باللاعب.

من المقرر أن ينتهي عقد أوباميانج في عام 2021، ومن المتوقع أن يسعى الفريق للانصياع لرغبته في الرحيل والاستفادة منه مادياً.

إنييستا يدرس فكرة الانتقال إلى فريق دي لا بلاتا الأرجنتيني

بحسب ما صرحت به صحيفة "تي إن تي سبورتس" أن أندريس إنييستا يفكر في الانتقال إلى الأرجنتين.

يتبقى للاعب البالغ من العمر 35 عاماً سنة واحدة فقط على عقده مع نادي فيسيل كوبه الياباني، ويفكر اللاعب للانتقال إلى الأرجنتين في ظل اهتمام نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا به.

إذا انضم إنييستا إلى النادي الأرجنتيني فسيجتمع مع زملائه السابقين في برشلونة خافيير ماسكيرانو وجابرييل ميليتو.

ماندجوكيتش يفكر في الانتقال للدوري القطري

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "جول" أن ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس قريباً لانتقال إلى فريق قطري.

وأضافت صحيفة جول أن ماندجوكيتش الذي فشل في إقناع البيانكونيري لتجديد عقده، من المتوقع أن يُقرر مستقبله خلال الـ48 ساعة القادمة.

تم ربط المهاجم الكرواتي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد ولكن يبدو أن مستقبله الآن يكمن في الشرق الأوسط وتحديداً في قطر.