أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد يُجدد الثقة في سولشار وبرشلونة يفكر في عودة جوارديولا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

هالاند يتصل بسولشاير رغم إغراء البوندسليجا

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 15 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019:

250 مليون جنيه استرليني تحت تصرف سولشار

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لوضع الثقة في المدرب أوله جونار سولشار من خلال إعطائه حرية التصرف في 250 مليون جنيه استرليني من أجل تدعيم صفوف فريقة في نافذة الانتقالات القادمة.

ويتصدر كلٌا من جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند وإيرلينج هالاند لاعب سالزبورج قائمة المطلوبين في قائمة الشياطين الحُمر.

مانشستر سيتي يفكر في استبدال جوارديولا بمدرب ليستر سيتي

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي يُطرح اسمه كبديل مُحتمل لقيادة مانشستر سيتي الفنية بديلاً لبيب جوارديولا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة السيتي تفكر في التخلي عن جوارديولا، ويُعد رودجرز أكثر المرشحين في حال غادر المدرب الإسباني.

وتفيد التقارير أيضاً أن أرسنال يريد من رودجرز أن يحل محل أوناي إيمري، لكن مدرب ليستر سيتي اختار تجديد عقده مع فريقه.

أداء كوتينيو يرغم بايرن ميونخ للتمسك به

سجل فيليب كوتينيو ثلاثية رائعة في لقاء بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن بمباراة أمس، وأدى أدائه الأخير مع البافاري للاعتقاد بأنه وصل إلى أفضل حالاته حالياً.

لا يزال كوتينيو منضم للبطل الألماني على سبيل الإعارة، لكن الكثير من زملائه في الفريق يريدون منه التوقيع بشكل دائم مع الفريق، كما صرح دايفيد ألابا مازحا "ما قدمه كوتينيو في المباراة الأخيرة يعني أنه يجب على إدارة النادي أن تحبس اللاعب وتمنعه من المغادرة".

تشيلسي يسعى لضم قلب دفاع برايتون

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ميل" أن تشيلسي يفكر في ضم بن وايت لاعب برايتون .

المدافع البالغ من العمر 22 عاماً مُعارا لفريق ليدز يونايتد ، وقد يُكلف البلوز حوالي 25 مليون جنيه استرليني للحصول على خدماته.

برشلونة على استعداد لإعطاء الفرصة لجوارديولا من جديد

وفقاً لما صرحت به صحيفة ""إكسبريس" أن إدارة برشلونة على استعداد لإعطاء بيب جوارديولا الفرصة من جديد للعودة للفريق الكتالوني إذا قرر مغادرة مانشستر سيتي .

السيتيسينز بعيدون عن الصدارة بعد زيادة الفارق الكبير في عدد النقاط بينهم وبين ليفربول، مما يضع احتماليه بأن وقت جوارديولا في النادي قد أوشك على الانتهاء.

وعلى الرغم من وجود البلاوجرانا في صدارة الدوري الإسباني تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي، إلا أنه يعتقد أنه أيضاً لن يستمر لمدة طويلة، خاصة وأن أداء الفريق غير مُقنع تحت قيادته.

بطل الصين يتدخل في صفقة ماندجوكيتش

بحسب ما أفادت به بعض التقارير أن نادي نادي داليان أربين الصيني قد أنضم لقائمة الفرق التي تسعى خلف ماريو ماندجوكيتش لاعب يوفنتوس في يناير القادم.

ووفقاً لصحيفة "إكسبريس" أن بطل الدوري الصيني على استعداد لتقديم عرضاً أكثر جاذبية للاعب البيانكونيري البالغ من العمر 33 عاماً، مما يُصعب على مانشستر يونايتد إمكانية الحصول على اللاعب.