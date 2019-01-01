أخبار الانتقالات: إبراهيموفيتش يختار ميلان وريال مدريد يسعى لعودة نجومة الصغار

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

قلق في ريال مدريد لتجاهل جواهره في بلد الوليد

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 10 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019:

اهتمام من أتلتيكو مدريد ونابولي بكافاني

بحسب ما أفادت به صحيفة "فرانس فوتبول" أن أتلتيكو مدريد ونابولي مهتمون باستقطاب إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان والذي لم يتم تجديد عقده مع الفريق.

من المقرر أن يغادر الأورجواني الدولي عن صفوف البطل الباريسي في الصف القادم لعدم تجديد عقده، ويعد نادي إنتر ميامي الأكثر جدياً في التواصل مع اللاعب، ولكن يسعى كافاني للبقاء في أوروبا.

اجتماع عاجل لإدارة وست هام لمناقشة رحيل بليجريني

وفقاً لتقارير خاصة بصحيفة "سكاي سبورت" أن إدارة وست هام قد أجتمعت اليوم لمناقشة مستقبل المدير الفني مانويل بيلجريني.

كان من المُقرر إعطاء الفرصة لبليجريني في مباراتي أرسنال وساوثهامبتون، ولكن بعد الهزيمة أمس أمام الجانرز بنتيجة (3-1) تجتمع الإدارة لمناقشة فكرة رحيل المدرب الحالي للفريق.

مانشستر يونايتد يسعى لضم ساؤول نيجيز

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "أس" أن مانشستر يونايتد على يسعى لتعزيز خط وسط الفريق من خلال التعاقد مع ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد في يناير القادم.

يحتاج الريد ديفيلز لأكثر من 90 مليون يورو لإغراء الروخي بلانكوس وإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، لكن مع احتياج الفريق الإسباني إلى أموال لشراء مهاجم فمن المتوقع أن تتم الصفقة دون تعثر.

إبراهيموفيتش يختار العودة إلى ميلان

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" أن زلاتان إبراهيموفيتش اختار بالفعل التعاقد مع ميلان بشكل نهائي.

بعد انتهاء عقده في نهاية العام بعد قضاء فترة مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي، من المقرر أن يعود السويدي إلى الدوري الإيطالي من جديد، مع وجود تفاصيل قليلة في عقده لم يتم الكشف عنها، بما في ذلك المدة التي سيتعاقد فيها مع الروسونيري.

ريال مدريد يسعى لعودة لاعبيه المعارين في بلد الوليد

وفقاً لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية أن ريال مدريد يريد إنهاء إعارة كلٌا من أندري لونين و خافي سانشيز المعارين إلى بلد الوليد.

لا يوجد بند في إعارة اللاعبين تسمح لهم بالعودة قبل إنتهاء مدة العقد، ولكنهم واثقون من أنهم يمكنهم التوصل إلى اتفاق مع بلد الوليد للاتفاق على إعادة اللاعبين.

مبابي يضغط على إدارة باريس سان جيرمان لتحديد مستقبله

بحسب ما أفادت به صحيفة "ماركا" أن كيليان مبابي يضغط على إدارة باريس سان جيرمان فيما يتعلق بمستقبله.

بعد أن تصرف اللاعب بغضب ليتم استبداله في المباراة الأخيرة، يريد المهاجم الشاب أن يُعامل على أنه النجم الأول في الفريق.

في حين أن البطل الباريسي يريد تجديد صفقة اللاعب إلا أنهم لم يطرحوا فكرة التجديد حتى الأن بسبب أنهم لا يريدون إعطاء وعد بالتخلي عنه في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة مع احتمال مغادرة نيمار.