أخبار الانتقالات: الإنتر يرفض عرض برشلونة واليوفي سيبيع بيايتش

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 6 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الإثنين 6 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 6 أبريل 2020:​

يوفنتوس يُحدد قيمة بيع بيانيتش

أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن إدارة نادي يوفنتوس حددت قيمة بيع لاعب الوسط البوسني بيانتيش بما يُقارب 50 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي القادم

الإنتر يرفض عرض برشلونة

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو رفض نادي الإنتر عرض المبادله الذي قدمه نادي برشلونة خلال الفترة الأخيرة من خلال بيع راكيتيتش للنادي الإيطالي بالإضافة إلى مبلغ مالي للحصول على لاوتارو مارتينيز.

ليستر سيتي يبحث عن خليفة كانتي

مازال كشافي ليستر سيتي يعكفون من أجل الوصول إلى خليفة جديد لنجم وسط فرنسا كانتي الذي رحل عن الفريق متجهاً إلى تشيلسي بعدما حقق الدوري الإنجليزي.

وأقرب الأسماء المتاحة حالياً هو باتيستي سانتمريا لاعب منتخب شباب فرنسا تحت 20 عاماً.

فشل المفاوضات بين دورتموند ومونييه

لم تنجح المفاوضات التي بدأ فيها مسئولي نادي بوروسيا دورتموند مع النجم البلجيكي توماس مونييه خلال الفترة الأخيرة للتعاقد معه بداية من الموسم المُقبل.

صحيفة تي زد الألمانية أكدت أن المقابل المادي هو العائق بين الطرفين لكن سيكون هناك محاولة أخيرة مع لاعب نادي باريس سان جيرمان.

لينجارد يريد البقاء في مانشستر يونايتد

أشارت صحيفة ميرور الإنجليزية أن النجم الشاب لينجارد لا يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد وجود الكثير من الحديث عن تعاقدات جديدة قد تطيح به.

توماس مولر يصل إلى إتفاق مع البايرن

وصلت إدارة بايرن ميونخ مع النجم الألماني توماس مولر إلى إتفاق سريع بشأن تجديد اللاعب خلال الفترة المُقبلة بعد جلسات سريعة بين الطرفين.

إدارة الفريق البافاري قامت بتجديد عقد المدرب هانس فليك الذي كان له دور كبير في عودة مستوى مولر ثم قام المدرب بإقناع اللاعب بعد ذلك لتكون هناك سهولة في التجديد.

سانشو يضع أهم شروطه للتعاقد مع اليونايتد

وضع النجم الإنجليزي سانشو أحد أهم شروطه من أجل الإنضمام إلى نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم المُقبل.

سانشو يرغب في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لذلك سيعلق توقيعه على العقد حتى يتمكن الشياطين الحمر من تحقيق الهدف.

روما يدخل في صراع ماريو جوتزه

دخل نادي روما الإيطالي في المنافسة من أجل الحصول على نجم بوروسيا دورتموند ماريو جوتزة خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، ويتنافس معه كل من نادي إيفرتون ووست هام من أجل التعاقد مع اللاعب.

كافاني لا يرغب في الخروج من أوروبا

ينتهي تعاقد النجم الأوروجوياني كافاني من نادي باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، ومتاح للاعب الكثير من العروض برواتب خيالية خارج أوروبا.

كافاني مازال يرغب في استكمال مشواره في أوروبا من خلال نادي أتلتيكو مدريد الذي كان قريبًا من ضمه خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وسيكون هناك محادثات خلال الفترة المُقبلة بين الطرفين حول هذا الشأن.

فان دي بيك يتلاعب بريال مدريد

ذكر النجم الهولندي فان دي بيك أحد المرشحين بقوة للانضمام إلى نادي ريال مدريد أنه لا يعرف كيف يتحدث الإسبانية حتى الأن؟

لاعب نادي أياكس من المفترض أنه أنهى الإجراءات الخاصة بالرحيل إلى الفريق الميرينجي بداية من الموسم المُقبل، لكن هذا التصريح جعل الجماهير تشعر بالخوف مرة أخرى لفشل الصفقة.

ريال مدريد يُنافس السيتي على هاري كين

سيكون النجم الإنجليزي هاري كين هو الهدف الرئيسي خلال الميركاتو الصيفي القادم لكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

النجم الإنجليزي عبر عن عدم إرتياحه بالبقاء في توتنهام أكثر من ذلك فهو لديه شغف للحصول على الألقاب، من جانب أخر إدارة السبيرز تريد أن تدعم الفريق بالكثير من الصفقات التي يحتاجها جوزيه مورينيو.

ومن المتوقع أن تتخط قيمة اللاعب 110 مليون يورو مع رغبة كلا الناديين في إنهاء الصفقة سريعاً.

باريس سان جيرمان على استعداد للتفاوض على نيمار

بحسب سبورت فإن باريس سان جيرمان أبدى استعداده أخيرًا على التفاوض بشأن رحيل نيمار في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقد ارتبط البرازيلي الدولي بالانضمام لبرشلونة منذ ميركاتو الصيف الماضي، لكن العملاق الفرنسي كان يرفض جميع المحاولات لاستعادته من قبل الكتلان.

أما الآن فيبدو أن إدارة الفريق أصبحت منفتحة على التفاوض بشأن نجم السليساو، وقد يلعب أنطوان جريزمان دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة.

صراع بين آرسنال وبوروسيا دورتموند على شاب ريال مدريد

قالت آس الإسبانية أن آرسنال وبوروسيا دورتموند يتابعان نجم ريال مدريد الشاب سيزار جيلابرت، ويرغبان في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان صاحب الـ19 عامًا قريبًا من الانضمام لليون بعد تقديم الفرنسي عرض بشأنه، لكن الملكي رفض رحيله.

توتنهام سيستثمر في 5 مراكز هذا الصيف

بحسب فوتبول إنسايدر فإن توتنهام سيسعى لضم 5 لاعبين في سوق انتقالات صيف 2020.

وستعمل إدارة الفريق اللندني على العمل بشكلٍ جيد مع فتح الميركاتو، رغم تقليصهم الرواتب بسبب توقف النشاط في أوروبا لانتشار فيروس كورونا.

المراكز الخمسة التي سيعمل الديوك عليها في سوق الانتقالات هي مدافع أوسط وظهير أيمن وصانع ألعاب ومهاجم.

ميلان يستهدف نجم سيلتيك

نشرت كالتشيوميركاتو تقارير تشير إلى أن ميلان يستهدف التعاقد مع مدافع سيلتيك كريستوفر أجير في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويرغب الفريق الإيطالي في ضم مدافع في الميركاتو، وأبرز أهدافه هو النرويجي الدولي صاحب الـ21 عامًا، لكن المهمة صعبة بسبب رغبة الفريق الاسكتلندي في إبقائه.

أتلتيكو مدريد يتصدر السباق على راكيتيتش

بحسب ديلي ميل فإن أتلتيكو مدريد سيتكلف 17 مليون جنيهًا استرلينيًا فقط من أجل ضم راكيتيتش في سوق الانتقالات الصيفية 2020.

ويرغب متوسط الميدان الكرواتي في الرحيل عن برشلونة ، فمنذ وصول فرينكي دي يونج لم يصبح الخيار الأول للبلوجرانا.

يوفنتوس يراقب إيكاردي

بحسب كالتشيوميركاتو فإن يوفنتوس يرغب في ضم ماورو إيكاردي في سوق انتقالات صيف 2020.

ويقضى المهاجم الأرجنتيني فترة إعارة في باريس سان جيرمان الذي يبدو أنه لن يفعل خيار الشراء، وهو ما سيعيد اللاعب للإنتر مع حلول الميركاتو.

وتنحصر خطط البيانكونيري لضم إيكاردي في إدراج اسم بيانيتش أو دي شيليو في الصفقة، أو الحصول على قائد النيراتزوري السابق على سبيل الإعارة.