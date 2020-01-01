أخبار الانتقالات: باريس مستعد للتفاوض حول نيمار ويوفنتوس مهتم بإيكاردي

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 4 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم السبت 4 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم السبت 4 أبريل 2020:​

تشيلسي في محادثات مع كوتينيو

بحسب تقارير نشرتها سبورت الكتالونية، فإن تشيلسي بدأ محادثات مع فيليبي كوتينيو لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

مازال البرازيلي الدولي في فترة الإعارة لبايرن ميونخ من برشلونة ، لكن على ما يبدو أنه سيعود للكامب نو في الميركاتو القادم ويستهدف العودة للدوري الإنجليزي.

هناك صراع على نجم السليساو من أكثر من فريق إنجليزي غير البلوز، وهم مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام.

ميلان مهتم بنجم بنفيكا فلورنتينو

يأمل ميلان في إقناع بنفيكا ببيع نجمه الشاب فلورينتينو في سوق انتقالات الصيف القادم.

وقالت توتوسبورت أن البرتغالي صاحب الـ20 عامًا واحدًا من أهم المطلوبين في الروسونيري في الميركاتو، وأن الإدارة تحاول إدراج لوكاس باكيتا في الصفقة.

باريس سان جيرمان على استعداد للتفاوض على نيمار

بحسب سبورت فإن باريس سان جيرمان أبدى استعداده أخيرًا على التفاوض بشأن رحيل نيمار في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقد ارتبط البرازيلي الدولي بالانضمام لبرشلونة منذ ميركاتو الصيف الماضي، لكن العملاق الفرنسي كان يرفض جميع المحاولات لاستعادته من قبل الكتلان.

أما الآن فيبدو أن إدارة الفريق أصبحت منفتحة على التفاوض بشأن نجم السليساو، وقد يلعب أنطوان جريزمان دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة.

صراع بين آرسنال وبوروسيا دورتموند على شاب ريال مدريد

قالت آس الإسبانية أن آرسنال وبوروسيا دورتموند يتابعان نجم ريال مدريد الشاب سيزار جيلابرت، ويرغبان في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان صاحب الـ19 عامًا قريبًا من الانضمام لليون بعد تقديم الفرنسي عرض بشأنه، لكن الملكي رفض رحيله.

توتنهام سيستثمر في 5 مراكز هذا الصيف

بحسب فوتبول إنسايدر فإن توتنهام سيسعى لضم 5 لاعبين في سوق انتقالات صيف 2020.

وستعمل إدارة الفريق اللندني على العمل بشكلٍ جيد مع فتح الميركاتو، رغم تقليصهم الرواتب بسبب توقف النشاط في أوروبا لانتشار فيروس كورونا.

المراكز الخمسة التي سيعمل الديوك عليها في سوق الانتقالات هي مدافع أوسط وظهير أيمن وصانع ألعاب ومهاجم.

ميلان يستهدف نجم سيلتيك

نشرت كالتشيوميركاتو تقارير تشير إلى أن ميلان يستهدف التعاقد مع مدافع سيلتيك كريستوفر أجير في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويرغب الفريق الإيطالي في ضم مدافع في الميركاتو، وأبرز أهدافه هو النرويجي الدولي صاحب الـ21 عامًا، لكن المهمة صعبة بسبب رغبة الفريق الاسكتلندي في إبقائه.

أتلتيكو مدريد يتصدر السباق على راكيتيتش

بحسب ديلي ميل فإن أتلتيكو مدريد سيتكلف 17 مليون جنيهًا استرلينيًا فقط من أجل ضم راكيتيتش في سوق الانتقالات الصيفية 2020.

ويرغب متوسط الميدان الكرواتي في الرحيل عن برشلونة ، فمنذ وصول فرينكي دي يونج لم يصبح الخيار الأول للبلوجرانا.

يوفنتوس يراقب إيكاردي

بحسب كالتشيوميركاتو فإن يوفنتوس يرغب في ضم ماورو إيكاردي في سوق انتقالات صيف 2020.

ويقضى المهاجم الأرجنتيني فترة إعارة في باريس سان جيرمان الذي يبدو أنه لن يفعل خيار الشراء، وهو ما سيعيد اللاعب للإنتر مع حلول الميركاتو.

وتنحصر خطط البيانكونيري لضم إيكاردي في إدراج اسم بيانيتش أو دي شيليو في الصفقة، أو الحصول على قائد النيراتزوري السابق على سبيل الإعارة.

ريال مدريد سيرفض أي عرض بخصوص فاران من مانشستر سيتي

بحسب ديفينسا سنترال فإن ريال مدريد سيوقف أي محاولة من مانشستر سيتي من أجل ضم رافائيل فاران في سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب السيتي في ضم مدافع في الميركاتو القادم، وذلك بعد فشل ستونز وأوتامندي في تعويض لابورت بعد إصابته خلال الموسم المتوقف، لكن الملكي لن يفرط في بطل كأس العالم 2018 بأي سعر بحسب الصحيفة.

كاراجر لكين: إما الآن وإما فلا!

حذر جيمي كاراجر نجم توتنهام هاري كين قائلاً أن الوقت قد حان لعمل انتقال كبير، وحثه على عد تضييع الفرصة.

وقد أشار كين إلى انفتاحه لفكرة الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكنه لم يحدد وجهته سواءً كانت لمانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.

لكن إذا كان المهاجم الإنجليزي يرغب في الرحيل عن السبيرز، فإن الوقت المناسب قد حان، وذلك بحسب رأي جيمي كاراجر.

برشلونة يحدد سعر كوتينيو

بحسب إيفينينج ستاندرد فإن برشلونة قد يطلب 80 مليون يورو مقابل رحيل فيليبي كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفية.

ويقضي البرازيلي الدولي فترة إعارة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، لكن على ما يبدو أن الفريق البافاري لا يرغب في تفعيل حق الشراء مقابل 120 مليون يورو.

إيفرتون أنشيلوتي يطارد بيل وخاميس

قالت الماركا إن كارلو أنشيلوتي مهتم بلاعبين غير مرغوبين في ريال مدريد لضمهما لإيفرتون في سوق انتقالات صيف 2020، هما جاريث بيل وخاميس رودريجيز.

ويعلم الإيطالي أن المهمة تبدو صعبة، لكنه يأمل بضم أحد اللاعبين على الأقل.

ريال مدريد يطارد نجم ليل سوماري

نُشرت تقارير على Le10Sport تفيد أن ريال مدريد يرغب في ضم متوسط ميدان ليل بوباكاري سوماري في ميركاتو الصيف القادم.

وكان صاحب الـ21 عامًا قريب من الانضمام لنيوكاسل في سوق انتقالات يناير لكن الصفقة فشلت، إلا أن الماجبايس مازال مهتمًا بضم اللاعب بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وليفربول.

ريفالدو يحث برشلونة على ضم نيمار قبل لاوتارو

قال نجم برشلونة السابق أن البلاوجرانا عليه التحرك من أجل ضم نيمار في سوق الانتقالات القادمة قبل لاوتارو.

وكان البرازيلي قريب من العودة للكامب نو من باريس سان جيرمان في سوق انتقالات الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.

ويليامز يحيد مانشستر يونايتد من البحث عن ظهير أيسر

ادعت الصن أن مانشستر يونايتد لن يبحث عن ظهير أيسر في سوق انتقالات الصيف القادم بعد المستوى الجيد الذي قدمه براندون ويليامز مع الفريق هذا الموسم.

وقد تم تصعيد صاحب الـ19 عامًا بداية هذا الموسم، ورغم أنه الأول له مع الفريق الأول إلا أنه قدم أداءً لافتًا للأنظار، وهو ما جعل الشياطين الحمر يمددوا عقده حتى 2022.