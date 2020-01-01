أخبار الانتقالات: رونالدو يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن يوفنتوس

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 16 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الخميس 16 أبريل أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم 16 أبريل 2020:​

رونالدو يحسم مستقبله

مانشستر يونايتد يقترب من تعويض بوجبا

كافاني يرفض الخروج من أوروبا

إنسيني يستعد للتجديد مع نابولي

ريال مدريد يضع أوبامينج على لائحته

صفقة تبادلية كبيرة بين برشلونة وإنتر

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

إنتر لم يفقد الأمل في التعاقد مع فيدال

تشيلسي يخطط للتعاقد مع كوتينيو

ريال مدريد لن يستطيع ضم هالاند في الصيف

دوجلاس كوستا إلى مانشستر سيتي؟

توتنهام يُنافس تشيلسي على كوتينيو

مانشستر سيتي يدخل في المنافسة على سيميدو

اليونايتد يستغل أزمة كورونا في صفقة سانشو

رونالدو يحسم مستقبله

بحسب موقع "توتو يوفي"، فكريستيانو رونالدو قرر البقاء واستكمال عقده رفقة يوفنتوس، رغم الحديث عن إمكانية رحيله والعودة إلى ريال مدريد.

وذكر التقرير أن رونالدو لا يركز مع تلك التقارير، وتركيزه منصب على استكمال فترته في إيطاليا، مع عدم استبعاد فرضية تمديد العقد لسنوات إضافية.

مانشستر يونايتد يقترب من تعويض بوجبا

أكدت تقارير من الصحف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد بصدد التعاقد مع جاك جريليتش من أستون فيلا ليصبح بديلًا لبول بوجبا المتوقع رحيله بنهاية هذا الموسم.

وبحسب الأنباء فإن الاتفاق بين إدارة المانيو واللاعب قد تم، ويتبقى فقط الاتفاق بين الناديين لإتمام الصفقة بصورة رسمية.

كافاني يرفض الخروج من أوروبا

يستعد النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني للخروج من نادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي القادم في ظل وجود العديد من العروض خارج أوروبا.

اللاعب يرفض بشدة الرحيل ويرغب في استكمال مشواره داخل دائرة الضوء بأوروبا خاصة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

إنسيني يستعد للتجديد مع نابولي

أكدت صحيفة كالشيو ميركاتو أن النجم الإيطالي إنسيني مستعد لتجديد تعاقده مع نادي نابولي خلال الفترة القادمة رغم وجود العديد من العروض المُقدمه له، لكن إدارة نابولي ستجعله أعلى راتب في الفريق.

ريال مدريد يضع أوباميانج على لائحته

وضع نادي ريال مدريد المهاجم الجابوني أوباميانج نجم نادي آرسنال على لائحة المطلوبين خلال الميركاتو الصيفي القادم، يُذكر أن نادي برشلونة أهم المنافسين على هذه الصفقة التي يُعد لها من الميركاتو الشتوي الماضي.

صفقة تبادلية كبيرة بين برشلونة وإنتر

تداولت تقارير من الصحف الإيطالية رغبة إنتر في عقد صفقة تبادلية مع برشلونة لمنحه خدمات لاوتارو مارتينيز ضمن سعيّ البرسا لدعم مركز المهاجم الصريح.

إدارة النيراتزوري بحسب الصحف سوف تطلب من إدارة البلوجرانا استبدال مارتينيز بالنجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لتستغل بذلك الوضع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

برشلونة سبق وأن طرح العديد من الأسماء على إنتر من أجل التبادل، غير أن جميعهم لم يلق إعجاب إدارة بيبي ماروتا، لتستقر في نهاية المطاف على جريزمان.

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

ظهر اسم دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج، كالخيار الأول لدعم دفاعات ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يفلح إيدير ميليتاو في أن يُقنع زين الدين زيدان بقدراته منذ انضمامه في الصيف الماضي، مما يجعل إدارة الملكي حاليًا تبحث عن مدافع جديد ليكون بمثابة الخليفة لسيرخيو راموس.

أوباميكانو هو أحد أبرز المدافعين في الدوري الألماني في الموسم الأخير، ولن تكون المنافسة على ضمه سهلة وسط اهتمام من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز بالحصول على خدماته أيضًا.

إنتر لم يفقد الأمل في التعاقد مع فيدال

أراد إنتر أن يضم أرتورو فيدال بشتى الطرق من ناديه برشلونة في السوق الشتوية الماضية، إلا أن في نهاية المطاف آثر اللاعب الاستمرار في كامب نو.

إلا أن ذلك لم يوقف عزم ورغبة أنطونيو كونتي وناديه في التعاقد مع الدولي التشيلي، وسط أنباء تؤكد أن الصفقة سوف تحدث بمجرد بداية السوق الصيفية.

تشيلسي يخطط للتعاقد مع فيليب كوتينيو

باتت المفاوضات بين تشيلسي وفيليب كوتينيو بمثابة الأمر الواقع في الأيام الأخيرة، وقد أكدت التقارير على مساعي البلوز لإنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التقدم في الاتفاق بين الطرفين.

ريال مدريد لن يستطيع ضم هالاند في الصيف

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن فريق ريال مدريد لن يستطيع الحصول على خدمات النجم النرويجي إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن الأنباء المتداولة حول قدرة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف تعد كاذبة.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الخاص باللاعب المنضم حديثًا لصفوف بوروسيا دورتموند لن يتم تفعيل الشرط الجزائي به قبل صيف عام 2022.

لا يبدو اهتمام مانشستر سيتي بضم دوجلاس كوستا جديدًا مع وجود منافسة من مانشستر يونايتد وتوتنهام أيضًا.

صحيفة كوريري ديلو سبورت أكدت أن مانشستر سيتي وضع كوستا كهدف أول له في سوق الانتقالات في ظل حرص جوارديولا على التجديد في خط هجومه.

يوفنتوس لن يمانع رحيل لاعبه خلال سوق الانتقالات القادم ولكنه سيحاول الحصول على أكبر عرض ممكن.

توتنهام يُنافس تشيلسي على كوتينيو

دخل نادي توتنهام في منافسة شرسة مع تشيلسي من أجل جلب النجم البرازيلي كوتينيو خلال الميركاتو الصيفي الحالي في ظل رغبة اللاعب في العودة للدوري الإنجليزي بعد تجربتين فاشلتين في برشلونة وبايرن ميونخ

مانشستر سيتي يدخل في المنافسة على سيميدو

دخل مانشستر سيتي في سباق الراغبين في التعاقد مع الظهير البرتغالي سيميدو لاعب نادي برشلونة في ظل رغبة نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب أيضاً ومازال وكيل اللاعب يُفاضل بين العروض المتاحة.

اليونايتد يستغل أزمة كورونا في صفقة سانشو

يحاول مسؤولو نادي مانشستر يونايتد استغلال أزمة فيروس كورونا المسيطرة على العالم حالياً من خلال حسم صفقة النجم الإنجليزي سانشو خلال الميركاتو الصيفي القادم، الشياطين الحمر يرغبون في دفع 100 مليون يورو فقط.