أخبار الانتقالات: ميسي يوصي بضم أجويرو ومالكو باريس يُطاردون جوارديولا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 19 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 19 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 19 يناير 2020:

مدافع سيلتيك ينتقل رسمياً إلى ملبورن سيتي

بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" فإن جاك هيندري مدافع نادي سيلتيك ينتقل رسمياً إلى نادي ملبورن سيتي الأسترالي على سبيل الإعارة.

يحتل النادي الأسترالي الذي يدربه الفرنسي أريك مونبيرست المركز الثاني في الدوري.

إيفرتون يستعد لتقديم عرض من أجل إمري تشان

أفادت صحيفة "ذا ميرور" أن إيفرتون يستعد لتقديم عرض بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لضم لاعب ليفربول السابق إمري تشان.

يُعتقد أن كارلو أنشيلوتي هو من يريد استقطاب اللاعب الألماني الذي يجد نفسه غير مرغوب فيه في يوفنتوس حالياً.

وكان قد صرح تشان من قبل بأنه لن ينضم إلى مانشستر يونايتد بسبب حبه للريدز.

ميسي يوصي المدرب الجديد بضم أجويرو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا ميرور" أن ليونيل ميسي قد أوصى بالتعاقد مع زميله الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي .

وأضافت الصحيفة أن كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة قد عقد إجتماعاً منفرداً مع ميسي بعد توليه المسؤولية الفنية بالفريق.

ويُقال أن ميسي قد أشار للمدرب باعتقاده أن أجويرو سيكون البديل المثالي للويس سواريز الذي قد يبتعد عن الفريق حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

لازارو يقترب من نيوكاسل

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "إف سي نيوز" أن فالنتينو لازارو مهاجم الإنتر على وشك الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة ستكون بقيمة 2 مليون يورو مقابل الإعارة مع خيار شراء مقابل 18 إلى 20 مليون يورو.

كان كلًا من فيردر بريمن الألماني و وست هام الإنجليزي مهتمان باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لكن عرض نيوكاسل هو الأفضل من بينهما.

شارك لازارو في 6 مباريات مع الإنتر هذا الموسم منذ انضمامه إلى النادي في يوليو الماضي.

مالكو باريس يُطاردون جوارديولا

ذكرت صحيفة "إكسبريس" أنه من المقرر أن يُقدم باريس سان جيرمان عرضاً كبيرًا لبيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي من أجل إقناعه بتولي المسؤولية الفنية للبطل الباريسي.

ولكن جوارديولا قد أكد مؤخراً التزامة بعقده مع السيتيزينز قائلاً إنه سيكون 100% مدرب الفريق في الموسم المُقبل.

يتوق مالكو البطل الباريسي لنقل النادي إلى مستوى جديد، ويرون أن جوارديولا هو الرجل المناسب لما يطمحون إليه.

ليفربول ينضم لتشيلسي في المنافسة على فيرنر

وفقاً لما أفادت به صحيفة "ذا ميرور" فإن ليفربول مستعد لتقديم 60 مليون جنيه استرليني من أجل منافسة تشيلسي في ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

وأضافت التقارير أن البلوز قد فتحوا بالفعل مناقشات حول ضم اللاعب، لكن الريدز يخططون الآن لخطف الصفقة.

سجل اللاعب الألماني الدولي صاحب الـ23 عامًا هدفين أمام فريق يونيون برلين يوم أمس، ليصل إلى الهدف 20 في 18 مباراة خاضها في الدوري الألماني هذا الموسم.

ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان على نجم وسط أستون فيلا

يتنافس الغريمان الكبيران مانشستر يونايتد و ليفربول بشأن نجم وسط أستون فيلا جاك جيرليش من أجل التوقيع معه حالياً للإنتقال في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

جيرليش نجح في خطف الأضواء حوله في ظل المباريات الجيدة التي يقدمها الفريق الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي، ويرغب نادي مانشستر في الظفر باللاعب لتحسين جودة وسط الملعب

بينما يرغب ليفربول في تجديد دماء الفريق، لكن الصحافة الإنجليزية لم تؤكد وجود مفاوضات رسمية حتى الأن .

الإنتر يُخطط للتعاقد مع مودريتش في الميركاتو الصيفي

بدأ نادي الإنتر إتخاذ خطوات جديدة في أفكار بناء الفريق لإستمرار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي والعودة مُجدداً للظهور بشكل أقوى في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم القادمة .

أنطونيو كونتي رفع المعنويات بالفريق والجماهير كثيراً خلال هذا الموسم خاصة مع المنافسة القوية أمام نادي يوفنتوس، وفكر مسئولي الإنتر في ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد خلال الصيف القادم .

الجدير بالذكر أن النجم الكرواتي لديه عروض كثيرة من الدوري الأمريكي بعقود خيالية لكنه مازال لم يصل إلى قراره الأخير بالرحيل عن ريال مدريد .

خاميس رودريجز يترقب موقفه في ريال مدريد

مازال النجم الكولومبي خاميس رودريجز يترقب موقفه سواء بالرحيل أو البقاء في ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما رفضت إدارة الريال حسم موقفه قبل حسم موقف جاريث بيل .

وبحسب الصحافة الإنجليزية فنادي إيفرتون يرغب في التعاقد مع اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة لكن إدارة الميرينجي علقت العرض تماماً في الوقت الحالي.

أسطورة ليفربول يحذر من رحيل ماني لريال مدريد

حذر نجم ليفربول السابق جيسون ماكاتير في عموده في راسينج بوست من انتقال ساديو ماني إلى ريال مدريد، سواءً في سوق الانتقالات الحالية أو ميركاتو الصيف القادم.

وقال أسطورة الريدز: "بالتأكيد استطيع تفهم أسباب تحرك الملكي من أجل السنغالي في الصيف، وسأتفهم قراره إذا غادر".

وتابع: "أرى أن ماني يرغب في خوض مغامرة جديدة ووضع أمامه بعض التحديات لكسرها، وعلى ليفربول ويورجن كلوب تفهم حقيقة أن اللاعب لتجديد الطموح بداخله".

واستطرد: "ما أريد قوله أن رحيل ماني سيكون خطوة للوراء، فهو لا غنى عنه خاصةً مع وصوله لقمة عطائه".

ريال مدريد يسعى للتخلص من خاميس رودريجيز نهائيًا

أشارت صحيفة ماركا إلى أن ريال مدريد لا يريد رحيل خاميس رودريجيز على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الحالية، وأنه يفضل بيعه بشكلٍ نهائي.

وكانت العديد من الأندية قد تواصلت مع إدارة الملكي من أجل ضم الكولومبي على سبيل الإعارة، إلا أن جميع العروض قوبلت بالرفض.

ولم يظهر خاميس مع ريال مدريد إلا في 7 مناسباتٍ فقط منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما يعبر عن خروجه من حسابات زين الدين زيدان نهائيًا ورغبة البلانكوس في التخلص منه.

ريال مدريد يتقدم خطوة على مانشستر يونايتد في صراع فان دي بيك

أشارت صحيفة ديلي ستار إلى أن ريال مدريد سبق مانشستر يونايتد نحو فان دي بيك في سوق الانتقالات الحالية.

ويرغب الشياطين الحمر في ضم الهولندي من أياكس، لكن على ما يبدو أن الصفقة قد انتهت لصالح الملكي بما يقارب 47 مليون جنيه إسترليني.

وسجل فان دي بيك 8 أهدافٍ في 26 مباراة له في جميع المسابقات طوال مسيرته مع الكبير الهولندي، لكن أهميته لا تكمن في تسجيل الأهداف، بل في أهميته في وسط ميدان أي فريق في العالم.

ريال مدريد يحسم صفقة فان دي بيك

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد قد حسم صفقة انضمام فان دي بيك في سوق الانتقالات الحالية، وذلك بعد الاتفاق مع أياكس على جميع الشروط.

وقد كلف الهولندي خزائن الملكي مبلغ يتخطى 50 مليون يورو، لكن الانتقال لن يتم إلا في الصيف القادم حسب رغبة نجم وسط الميدان، الذي يرغب في انهاء الموسم مع فريقه قبل التفرغ لحلم الانضمام للميرينجي.

الإنتر يُخطط للتعاقد مع مودريتش في الميركاتو الصيفي

بدأ نادي الإنتر إتخاذ خطوات جديدة في أفكار بناء الفريق لإستمرار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي والعودة مُجدداً للظهور بشكل أقوى في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم القادمة .

أنطونيو كونتي رفع المعنويات بالفريق والجماهير كثيراً خلال هذا الموسم خاصة مع المنافسة القوية أمام نادي يوفنتوس، وفكر مسئولي الإنتر في ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد خلال الصيف القادم .

الجدير بالذكر أن النجم الكرواتي لديه عروض كثيرة من الدوري الأمريكي بعقود خيالية لكنه مازال لم يصل إلى قراره الأخير بالرحيل عن ريال مدريد.

كوليبالي على رادار ريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من بعض المشاكل الدفاعية خلال الموسم الحالي مما دفع زين الدين زيدان للبحث عن مدافع لسد هذه الثغرة .

وتوجهت الأنظار نحو مدافع نابولي السنغالي كوليبالي لمحاولة التوقع معه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ولايوجد عرض رسمي حتى الان فالأمر مازال في طور التفاوض .