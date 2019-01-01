أخبار الانتقالات: ساني يرى مستقبله خارج إنجلترا وأرتيتا يقترب من قيادة الجانرز

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 18 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019:

ليستر سيتي ينضم لسباق مُطاردة أوريليو بوتا

بحسب بعض التقارير الخاصة التي نُشرت في بلجيكا فقد تم ربط أوريليو بوتا ظهير أيمن نادي رويال أنتويرب بالانتقال إلى ليستر سيتي في يناير القادم.

ووفقاً لصحيفة "فويتبالكرانت" انضم ليستر إلى وولفرهامبتون ، واتفورد و ساوثهامبتون في مطاردتهم للاعب منتخب البرتغال تحت 21 عاماً.

انتقل بوتا من بنفيكا إلى أنتويرب في الموسم الماضي، وخاض جميع مباريات الفريق الـ18 التي لعبها الفريق هذا الموسم.

ساني يرى مستقبله خارج إنجلترا

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "بيلد" أن ليروي ساني يحاول الضغط على إدارة مانشستر سيتي للسماح له بالانتقال إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت التقارير أن الجناح الألماني الذي عاد إلى التدريبات من جديد يوم الإثنين الماضي قرر أن مستقبله في العودة مرة آخرى إلى ألمانيا، في ظل عمله جاهداً لاستعادة لياقته البدنية الكاملة بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي في نهاية أغسطس الماضي.

أراد السيتيسينز الحصول على 150 مليون دولار في مقابل التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً عندما تمت مناقشة خيار انتقاله في الصيف الماضي، لكن البافاري حريص على إتمام الصفقة بمقابل مادي أقل نظراً لأن اللاعب قد يستغرق وقتاً إضافياً للتعافي والعودة من جديد لمستواه السابق.

نيو إنجلاند ريفولوشن يتعاقد مع آدم بوكسا

وفقاً لما نشرته صحيفة "بوسطن جلوب" أن نادي نيو إنجلاند ريفولوشن قد ضم المهاجم البولندي آدم بوكسا لاعب بوجون شتشين مقابل مبلغ 4 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يصل راتبه لمليون دولار سنوياً، مما يجعله واحداً من أعلى اللاعبين أجوراً في النادي.

يلعب المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عاماً حالياً لفريق بوجون شتشين البولندي، وأحرز سبعة أهداف في 18 مباراة خاضها في الدوري البولندي هذا الموسم.

ميكل أرتيتا يقترب من قيادة الجانرز

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ميل" أن ميكل أرتيتا يقترب من تولي مسؤولية الإدارة الفنية لأرسنال خلفاً لأوناي إيمري وبنفس المقابل المادي للمدرب الإسباني.

كان إيمري يحصل على 5 ملايين جنيه استرليني في الموسم، ويُعتقد أن أرتيتا سيحصل على أجر مماثل في حال الانتقال من مساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي إلى مدير فني للجانرز.

يُقال أيضاً أن جوش كروينك مدير النادي يستعد للموافقة على تعيين أرتيتا في الأيام المُقبلة، وقد يكون جاهزاً لقيادة مباراة أرسنال المقبلة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت القادم.

بسبب قلة المشاركة ألبيان أجيتي يرغب في الانتقال

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سكاي سبورت" أن ألبيان أجيتي لاعب وست هام منفتح حول فكرة الانتقال لأي فريق آخر على سبيل الإعارة بعد مشاركته في سبع مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم.

يشعر اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بالإحباط بسبب قلة مشاركته بعدما انتقل إلى إنجلترا قادماً من بازل في الصيف الماضي.

أنشيلوتي قد يكون سبباً لانتقال إبراهيموفيتش إلى إيفرتون

وفقاً لما صرحت به صحيفة "توتوميركاتو ويب" أن نادي إيفرتون يُجري محادثات مع النجم الحر زلاتان إبراهيموفيتش.

غادر الاعب البالغ من العمر 38 عاماً فريق لوس أنجلوس جالاكسي في نهاية موسم الدوري الأمريكي لعام 2019، وتم ربطه بالعودة للملاعب الإيطالية.

ولكن مع اقتراب كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لإبراهيموفيتش من تدريب إيفرتون ، فإن المهاجم السويدي يمكن أن ينتقل إلى الميرسيسايد.