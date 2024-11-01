أخبار الاتحاد اليوم | بلان يدافع عن بنزيما بعد اتهامه بـ"التهرب" من الديربي .. وحقيقة عقوبة جماهير العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

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خسر النادي الأهلي مباراة ديربي جدة ضد الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، لتتجه أصابع الاتهام إلى النجم الجزائري رياض محرز، بأنه أحد الأسباب البارزة في هزيمة الراقي.

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بعد إطلاق صافرة نهاية ديربي جدة الكبير، مساء الخميس، دخل علي مجرشي، ظهير أيمن الأهلي، في "اشتباكات" مع اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن حالة مواطنه كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد غيابه عن ديربي جدة أمام الأهلي، مساء الخميس.

الجميل في عالم الساحرة المستديرة، أنها تعطي دائمًا اللاعبين والأندية "فرصة جديدة"؛ لرد الاعتبار وتعويض الهزائم ضد المنافسين.

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الاثنان يلعبان في نفس المركز، الاثنان يتمتعان بالمهارة والسرعة؛ لكن.. أحدهما لا يزال في عز توهجه والثاني أصبح في الأمتار الأخيرة من مسيرته الكروية.

مرة أخرى.. سيضطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خوض مباراة رسمية كبيرة، سواء على المستويين المحلي أو القاري؛ بدون مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.