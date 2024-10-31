"الأمر معقد" .. لوران بلان يقلق جماهير الاتحاد عن إصابة كريم بنزيما ويؤكد: الأهلي تعرض للخداع بسببه!

اللاعب غاب عن ديربي الاتحاد والأهلي بـ"شكل مفاجئ"..

كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن حالة مواطنه كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد غيابه عن ديربي جدة أمام الأهلي، مساء أمس الخميس.

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بنزيما غاب عن فوز الاتحاد (1-0) على ضيفه الأهلي، بملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

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ووصف بلان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وضع بنزيما بـ"المعقد"؛ قائلًا: "لقد شعر بآلام في العضله الخلفية.. اللاعب يحتاج إلى الراحة، وسننتظر ما سيحدث معه هذا الأسبوع".

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وأشار المدير الفني الفرنسي إلى أن الأهلي تعرض لـ"الخدعة" ربما، حيث ظن أن كريم بنزيما سوف يلعب في الديربي؛ ولكنه تفاجأ بتواجد صالح الشهري "بدلًا منه"، والذي قدم مستوى رائع؛ على حد قوله.

وعلى جانب آخر.. اعترف لوران بلان بـ"تفوق" الأهلي، في الشوط الثاني من ديربي جدة؛ إلا أنه أعرب عن إنزعاجه من الإعلاميين، الذين حضروا المؤتمر، لتركيزهم على هذه النقطة فقط.

ووجّه بلان رسالة إلى الإعلاميين في المؤتمر؛ قائلًا: "المباراة تلعب من شوطين؛ نعم.. كانوا أفضل منا في الشوط الثاني، لكن لماذا لا تتحدثوا عن الـ45 دقيقة الأولى، الذي تألق فيها الاتحاد".

وشدد مدرب الاتحاد على أن فريقه كان قادرًا على إنهاء الشوط الأول بـ"هدفين أو أكثر"، ووقتها كانت ستتغير مجريات اللعب في الـ45 دقيقة الثانية؛ والتي عانى فيها لاعبيه من الإرهاق والتعب.

جدير بالذكر أن الاتحاد رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 24، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق الأهداف عن الهلال "المتصدر"، والذي تنتظره مباراة قوية أمام النصر، مساء اليوم الجمعة.