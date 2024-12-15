أخبار الاتحاد اليوم | أحمد شراحيلي يرد على عرض التجديد، وصراع مع القطريين على نجم ميلان

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 ديسمبر 2024.
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"صفع إدارتي الهلال والاتحاد" .. اتهام سعود عبد الحميد بالخداع وقلة الوفاء بعد انتقاله إلى روما
البكيري يدافع عن الاتحاد بعد واقعة طرد سعود عبد الحميد من المعسكر..
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لعله تراجع عن رفضه السابق .. السعودية تلجأ لشقيق نجم باريس لإقناعه باللعب لدوري روشن
لا ضرر من محاولة جديد..
بسبب الاتحاد والدوسري .. مشادة بين فلاته والزلال: أنا أمتلك الشجاعة الأدبية أما أنت فلا!
معلومات مغلوطة تسببت في غضب كبير ببرنامج "أكشن مع وليد"..
فرصة ذهبية .. أندية السعودية تنافس قطر على ضم نجم ميلان
لاعب الروسونيري لن يمدد عقده مع ناديه..
كريم بنزيما منحه ذلك الشرف .. جائزة خاصة لنجم النصر بعد الكلاسيكو!
بنزيما يقود نجم النصر لجائزة الأفضل..
بادرة أمل في مركز موسى ديابي .. وموعد انضمام فابينيو لمعسكر الاتحاد بدبي "بعد ظروفه الخاصة في بلاده"
عودة لاعب الاتحاد من الإصابة قبل ودية الخليج الإماراتي..
قبل دخوله الفترة الحرة .. أحمد شراحيلي يرد على عرض "هزيل" للتجديد مع الاتحاد
الاتحاد يرغب في بقاء المدافع أحمد شراحيلي ولكن..
أين يلعب محمد صلاح الموسم المقبل 2025-2026؟ وهل يجدد عقده مع ليفربول؟
ما هي الأندية المرشحة لضم محمد صلاح الموسم المقبل؟ وهل يترك النجم المصري فريقه ليفربول؟
دانيلو بيريرا: الاتحاد داوى جرحي من لويس إنريكي .. ولا أمانع العودة للمنتخب!
"باريس فضل العميد على بورتو وأتلتيكو مدريد"
"جاي وجايب حكامه معاه" .. الدويش يثير الجدل بتغريدة ساخرة عن "مبررات العاجزين" في الدوري السعودي
ماذا كتب؟
أحدهما لم يمنحه أي نقطة .. بنزيما وكانتي يصدمان مبابي في التصويت بجائزة أفضل لاعب فرنسي
حتى جريزمان لم يمنحه المركز الأول