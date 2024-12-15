أخبار الاتحاد اليوم | أحمد شراحيلي يرد على عرض التجديد، وصراع مع القطريين على نجم ميلان

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 ديسمبر 2024.

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البكيري يدافع عن الاتحاد بعد واقعة طرد سعود عبد الحميد من المعسكر..

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لا ضرر من محاولة جديد..

معلومات مغلوطة تسببت في غضب كبير ببرنامج "أكشن مع وليد"..

لاعب الروسونيري لن يمدد عقده مع ناديه..

بنزيما يقود نجم النصر لجائزة الأفضل..

GOAL

عودة لاعب الاتحاد من الإصابة قبل ودية الخليج الإماراتي..

الاتحاد يرغب في بقاء المدافع أحمد شراحيلي ولكن..

ما هي الأندية المرشحة لضم محمد صلاح الموسم المقبل؟ وهل يترك النجم المصري فريقه ليفربول؟

"باريس فضل العميد على بورتو وأتلتيكو مدريد"

ماذا كتب؟

حتى جريزمان لم يمنحه المركز الأول