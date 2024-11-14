أخبار الاتحاد اليوم | لؤي مشعبي يرد على شائعات الميركاتو ورحيل فابينيو .. وصالح الشهري يحرج مانشيني!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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هاجم مانشيني بشكل غير مباشر .. صالح الشهري: السعودية تلعب كرتها مع رينارد
هاجم صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي المدير الفني السابق روبرتو مانشيني بشكل غير مباشر بالإشارة إلى أن الفريق عاد ليلعب كرة القادم الخاصة به والمعتادة مع عودة هيرفي رينارد لتدريبه.
"حضور نجوم العالم ليس بالمال فقط" .. سعد اللذيذ يكشف تحديات لجنة الاستقطاب ويؤكد: أندية الصندوق "مستقلة"!
طرح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، ملفات جديدة، خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم، حيث تحدث عن دور لجنة الاستقطاب مع الأندية، وطريقة تقييم نجوم العالم المنتقلين إلى دوري روشن، فضلًا عن تمتع أندية الصندوق بالاستقلالية في اتخاذ القرار.
النظرية وعكسها .. احترف نجوم المملكة في أوروبا لتصطاد الأندية السعودية الطيور المهاجرة!
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بالفشار و"وحي الخيال" .. رئيس الاتحاد يرد على شائعات الميركاتو الشتوي!
رد لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد، على الشائعات التي تطارد ناديه خلال الوقت الحالي، بشأن صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
"يحزنني رؤية ما يحدث ولكن!" .. كانتي يعلق على أزمة مباراة فرنسا وإسرائيل ويوجه رسالة لكيليان مبابي وبول بوجبا
وجه نجولو كانتي، القائد الحالي لمنتخب فرنسا، رسالة إلى زميليه الغائبين عن معسكر الديوك كيليان مبابي وبول بوجبا، مشيرًا إلى رغبته بقيادة الجيل الجديد نحو تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية.
بعد أنباء إمكانية رحيله .. الكشف عن مصير فابينيو مع الاتحاد!
انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الأخيرة، بشأن إمكانية رحيل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تافاريس نجم الاتحاد عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.