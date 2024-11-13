"يحزنني رؤية ما يحدث ولكن!" .. كانتي يعلق على أزمة مباراة فرنسا وإسرائيل ويوجه رسالة لكيليان مبابي وبول بوجبا

"الكلمة الأولى والأخيرة لديشان"

وجه نجولو كانتي، القائد الحالي لمنتخب فرنسا، رسالة إلى زميليه الغائبين عن معسكر الديوك كيليان مبابي وبول بوجبا، مشيرًا إلى رغبته بقيادة الجيل الجديد للديوك نحو تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إسرائيل غدًا السبت، قبل أن يخرج لملاقاة إيطاليا الأحد المقبل، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من مرحلة المجموعات بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وقال كانتي في المؤتمر الصحفي للقاء: "سعيد بعودتي لمنتخب فرنسا وبالطبع أفتخر بارتداء شارة قيادة الديوك، لقد حصلت على إجازة لمدة عامين، وأريد أن أقدم كل ما لدي للفريق. هناك جيل جديد الآن وطالما أستطيع، سأقدم كل ما لدي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أعتقد أن لدي شخصيتي الخاصة، وأريد أن أجذب المجموعة بما يمكنني تقديمه على أرض الملعب، وخارج الملعب لدي شخصية وأعتقد أنه من الطبيعي مع شارة القيادة والتقدم في السن والمكانة ورؤية الشباب يصبح من الأسهل التواصل وإيصال الرسائل".

وتطرق كانتي للحديث عن وجود جدل جماهيري ورفض لإقامة المباراة، بسبب بعض الأمور السياسية المتعلقة بالمنافس، قائلًا: "لم أسمع شيئًا كهذا، الشيء الوحيد الذي يشغلنا هو تأمين النقطة التي تسمح لنا بالتأهل للدور المقبل".

وأوضح لاعب اتحادد جدة السعودي: "أعتقد أنه بقدومنا إلى المنتخب الفرنسي، فإننا نمثل القميص الذي نرتديه، وليس آرائنا الشخصية. لدينا جميعًا آراء شخصية ويحزنني رؤية ما يحدث. لكن عندما نأتي لمنتخب فرنسا، فنحن نمثل كرة القدم الفرنسية، وعلينا أن نفوز".

وأرسل كانتي رسالة إلى زميله المستبعد من قائمة منتخب فرنسا، كيليان مبابي، قائلًا: "حقيقة لم أفكر في الأمر لأن الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو اللاعبين الموجودين هنا.. أما كيليان ف أتمنى له الأفضل وأعتقد أنه سيعود قريبًا".

وعن احتمالية عودة بول بوجبا للمنتخب بعد انتهاء فترة إيقافه، رد كانتي: "سيكون الأمر جيدًا بالنسبة له وكذلك للمنتخب، لدينا الآن جيل جديد رائع، أما إذا تمكن بوجبا من العودة فسيكون ذلك رائعًا، وفي جميع الأحوال الكلمة الأخيرة للمدرب ديدييه ديشان".