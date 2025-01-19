أخبار الاتحاد اليوم | محمد نور يُطالب بعودة المعار للخلود، ولفتة "إثبات حسن النوايا" تجاه شراحيلي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 19 يناير 2025.
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حسام عوار: بلان المدرب المناسب لنا وبنزيما الأفضل في العالم
وصف حسام عوار نجم وسط الاتحاد مدربه لوران بلان بأنه المدرب المناسب للفريق، كما أشاد كثيرًا بزميله المهاجم كريم بنزيما واصفًا إياه بالأفضل في العالم.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج "دورينا غير" "أظن أن بلان هو المدرب المناسب لنا، يُدرك تمامًا كيفية إدارة المجموعة بطريقة احترافية، سبق أن عملت معه لفترة قصيرة في ليون وقابلته حين كان مدربًا لباريس سان جيرمان، عمله واضح وجلي من خلال نتائج الفريق".
تابع "شرف كبير لي أن ألعب بجانب بنزيما، هو بالنسبة لي مازال الأفضل في العالم وقدوة لنا بالنسبة كلاعبين".
أتم حول المنافسة مع الهلال "الهلال فريق جيد، نحن مطالبون بالفوز في أكبر عدد من المباريات، سنواصل بنفس النسق في الدوري والكأس، أود توجيه الشكر لجماهيرنا على الدعم الكبير".
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