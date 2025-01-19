"حرام ألا يلعب هذا اللاعب للاتحاد" .. محمد نور يرشح صفقة محلية للعميد بدلًا من المطالبة بعودة مروان الصحفي

بدلًا من البكاء على إعارة الصحفي لبيرشكوت.. "القوة العاشرة" لديه الحل!

رشح محمد نور؛ نجم الاتحاد الأسبق والناقد الرياضي الحالي، صفقة لتعويض رحيل مروان الصحفي عن العميد، واصفًا مرشحه بأنه "مؤشر لاعب سعودي كبير".

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العميد كان قد خسر جناحه مروان الصحفي في الصيف الماضي بعدما خرج معارًا لنادي بيرشكوت البلجيكي حتى نهاية الموسم الجاري رفقة لاعب الوسط فيصل الغامدي.

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ومنذ ذلك الحين والجمهور يطالب بعودة الثنائي للنادي الجداوي وقطع إعارته، لكن نور يعارض ذلك مرشحًا إعادة همام الهمامي؛ الجناح الأيمن المعار من الاتحاد في الصيف الماضي إلى الخلود.

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وقال النجم الأسبق الملقب بـ"القوة العاشرة" عقب برنامج "دورينا غير": "في مباراة الخلود والأهلي، رأيت لاعب اسمه همام الهمامي، علمت أنه مُعار من الاتحاد، أتمنى بدلًا من المطالبة باللاعبين المحترفين خارجيًا، هناك لاعب مثل همام حرام ألا يلعب للاتحاد، عليهم الاستفادة منه، هذا مؤشر لاعب كبير للسعودية وليس للاتحاد فقط".

الهمامي – صاحب الـ20 عامًا – كان قد قاد الخلود قبل أيام قليلة للفوز أمام الأهلي بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن، في لقاء لعب به دورًا مؤثرًا.

وبشكل عام، شارك همام الموسم الجاري مع الخلود في 13 مباراة بدوري روشن، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.