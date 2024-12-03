أخبار الاتحاد اليوم | موقف هوساوي وبيرجفاين من مواجهة النصر، وسر خليل البلوشي ابتعاد عن الدوري السعودي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 ديسمبر 2024.
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عبد الإله هوساوي خارج مواجهة الاتحاد والنصر
أعلن الاتحاد تعرض نجمه عبد الإله هوساوي لإصابة بسيطة في العضلة الخلفية اليُسرى.
وأوضح النادي عبر حسابه على منصة إكس أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي يمتد لنحو أسبوعين مما يؤكد غيابه عن كلاسيكو النصر في آخر جولات دوري روشن السعودي قبل التوقف الطويل.
الاتحاد يُعلن سلامة بيرجفاين من الإصابة
أعلن الاتحاد عبر حسابه على منصة إكس سلامة جناحه ستيفن بيرجفاين من الإصابة في عضلة الساق، وذلك حسبما أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم الثلاثاء.
وأوضح النادي أن مشاركة اللاعب في مواجهة النصر مساء الجمعة القادم تعتمد على المتابعة الطبية لحالته من الجهاز الطبي.
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موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
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