أخبار الاتحاد اليوم | سعد الموسى يسير على خطوات فابينيو في تصويت دوري روشن، وعودة بنزيما

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 نوفمبر 2024.
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أخيرًا .. كريم بنزيما يعود لتدريبات الاتحاد
عاد كريم بنزيما لتدريبات الاتحاد أمس الثلاثاء بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الثلاثة الأخيرة للفريق في دوري روشن السعودي.
وأفادت صحيفة اليوم السعودية أن بنزيما وكذلك فواز الصقور تدربا بشكل طبيعي دون أي مشاكل مما أكد جاهزيتهما لمواجهة الاتفاق مساء السبت القادم في الدوري السعودي.
سعد الموسى يلحق بفابينيو في تصويت دوري روشن
لحق سعد الموسى مدافع الاتحاد بزميله فابينيو وخسر تصويت دوري روشن السعودي لصالح منافسه يوسف الأمين.
فابينيو كان قد خسر تصويت هدف الجولة لصالح بيير إميريك أوباميانج مهاجم القادسية، فيما خسر الموسى تصويت مهارة الجولة الـ11 أمام الأمين نجم الوحدة.
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