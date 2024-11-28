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تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | تحرك لتجديد عقد النجم الغائب منذ عام، ومفاجأة الرئيس للغامدي والصحفي

الاتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 نوفمبر 2024.

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بين الأهلي والاتحاد .. جدال بين وليد الفراج وفلاته حول لقب "كبير آسيا"!

شاهد الجدال بين الفراج وفلاته

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استخدام الذكاء الاصطناعي والمقارنة مع سيلتك .. مدير الاستثمار بالاتحاد يفجر مفاجآت للجماهير

مدير الاستثمار بالاتحاد يُشيد بالجماهير ويقارنها بنظيرتها نادي سيلتك

دفاعًا عن لؤي مشعبي .. مقدم برنامج يتعرض للهجوم بعد اتهامه لرئيس الاتحاد بـ"خيانة التعبير"

"احتراف ثنائي العميد يُحسب لاتحاد الكرة وليس النادي"

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"ترقبوا وابل من الشائعات والمغالطات" .. رئيس الاتحاد يفاجئ فيصل الغامدي ومروان الصحفي في بلجيكا!

انتقاد لرئيس الاتحاد بسبب تغريدته

بعد عودة كريم بنزيما .. الاتحاد مهدد بغياب اثنين من لاعبيه عن مباراة الاتفاق

الاتحاد يواجه الاتفاق في الجولة 12 من دوري روشن..

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

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"رغم غيابه لأكثر من عام!" .. الاتحاد يتحرك لتجديد عقد نجمه

اللاعب تألق بقميص نادي الاتحاد..

النصر يفاجئ الاتحاد بـ"طلب مهم" قبل كلاسيكو المملكة

الشارع السعودي يترقب كلاسيكو الاتحاد والنصر..

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