دفاعًا عن لؤي مشعبي .. مقدم برنامج يتعرض للهجوم بعد اتهامه لرئيس الاتحاد بـ"خيانة التعبير"

"احتراف ثنائي العميد يُحسب لاتحاد الكرة وليس النادي"

أثار لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، حالة من الجدل، بعد زيارة ثنائي فريق الكرة، المعار إلى صفوف بيرشكوت البلجيكي، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، ورسالته بعد تلك الزيارة.

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ونشر مشعبي رسالة، عبر منصة (إكس)، حملت تعبيرات لاقت جدلًا كبيرًا، مثل "جمهورنا الغالي: توقعوا وابل من الشائعات والمغالطات الفترة القادمة"، و"كالعادة الاتحاد ونجومه أصحاب الأولوية في تشريف الوطن في كل مكان، متى ما كان هناك دعم وتمكين".

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وعلّق الإعلامي عبد الرحمن العامر، مقدّم برنامج "دورينا غير"، على رسالة مشعبي، قائلًا إن رئيس الاتحاد خانه التعبير، متسائلًا عن الغرض من جملة تشريف الوطن، وكأنه يفتح على نفسه بابًا للحديث، وهناك من سيتحدث بشأن احتراف سعود عبد الحميد من الهلال، كما أبدى الناقد فارس الفزي، اعتراضًا على كلمات مشعبي، قائلًا إن احتراف لاعب من فريقه هو شيء يحسب لاتحاد الكرة وليس لنادي الاتحاد.

ورد الناقد عدنان جستنيه برسالة على حسابه الشخصي، وجه خلالها هجومًا كبيرًا ضد عبد الرحمن العامر، حيث اتهمه بأنه كشف عن ميوله الكروية بطريقة مقززة، وحفّظ الدرس لبقية الشلة، مطالبًا بإعادة النظر في مقدم البرنامج، واستمراره على المقدم الرئيس، خالد الشنيف.

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ووجه جستنيه رسالة إلى مشعبي، قائلًا "شكرًا أبو عمر على هذه الزيارة واهتمام بالغ خصيت به النادي البلجيكي الذي يلعب له اثنان من نجوم الاتحاد، والتي سيكون لها قيمتها المعنوية في نفوس اللاعبين، وتأثيرها القوي في علاقة نادٍ بأبنائه الذين قدموا نموذجًا مشرفًا للاحتراف الخارجي، أحسنت وأجدت في تغريدة مثالية، وصدقت في كل محتواها".