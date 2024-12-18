أخبار الاتحاد اليوم | العمري يلتحق بالمعسكر في دبي، و"حين اعتذر محمد نور من أحمد حديد"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 ديسمبر 2024.

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أحمد حديد يروي قصة اعتذار محمد نور له

أشاد أحمد حديد لاعب الاتحاد السابق كثيرًا ببيئة الفريق وأجوائه الخاصة والعلاقات بين اللاعبين، وذلك خلال حديثه في بودكاست إسماعيل مطر المذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

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حديد قال "غرف اللاعبين في المعسكرات لا تغلق أبدًا، خاصة غرفة محمد نور لا تغلق أبدًا وتستطيع أخذ ما تريد منها".

أضاف "محمد نور لا يحب الخسارة أبدًا حتى في التدريبات والمناورات الفنية، وكذلك كل اللاعبين، غضب مني في مرة بسبب خطأ من جانبي في التمرين وقد اعتذر بعدها".

العمري يلتحق بمعسكر الاتحاد

التحق عبد الإله العمري بمعسكر الاتحاد المقام حاليًا في دبي أمس الثلاثاء، وذلك بعد استبعاده من معسكر المنتخب السعودي للإصابة.

المدافع السعودي تعرض لإصابة عضلية وسيخضع للعلاج والتأهيل في معسكر ناديه وتحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

الاتحاد يُواجه الخليج وديًا مساء اليوم في الإمارات

يخوض الاتحاد اليوم مباراة ودية أمام الخليج الإماراتي هي الأولى له في معسكره الإعدادي استغلالًا لتوقف دوري روشن السعودي.

الاتحاد من المرقر أن يواجه النصر العماني يوم الجمعة القادم في صلالة.

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