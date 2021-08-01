حجازي يعتذر عن حديثه مع لاعبي مصر عقب الخروج من أولمبياد طوكيو

مصر خرجت بالخسارة أمام البرازيل

أبدى أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي سعادته البالغة بتمثيل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا في نفس الوقت إلى استيائه من عدم العودة إلى مصر بميدالية أولمبية.

المنتخب المصري تحت 23 عامًا اصطحب معه الثلاثي فوق السن، حجازي ومحمد الشناوي ومحمود حمدي الونش، بقرار من المدير الفني شوقي غريب، وقد أدى الثلاثي بمستوى جيد جدًا خاصة حارس مرمى الأهلي.

ماذا قال حجازي للاعبي مصر عقب الخروج من أولمبياد طوكيو؟

منتخب مصر الأولمبي خسر أمام البرازيل في مباراة دور الـ8 بهدف نظيف، وقد تحدث حجازي مع اللاعبين عقب اللقاء مطالبًا إياهم بنسيان الخسارة والتوحد معًا والحفاظ على العلاقة الأخوية بينهم.

بعد الخسارة أمام البرازيل والخروج من ربع النهائي..

رسائل من شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم ولاعبي المنتخب رمضان صبحي وأحمد حجازي #طوكيو2020 pic.twitter.com/xGhgnZzwTl — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 31, 2021

وأكد للاعبين أن المستقبل مازال أمامهم وأنه بانتظارهم في منتخب مصر الأول خلال السنوات القادمة، وقد شدد في حديثه على أهمية أن يُحافظ اللاعبون على صداقتهم لبعضهم البعض لأن هذا هو المهم أما كرة القدم فهي ليست باقية للأبد.

لماذا اعتذر حجازي عن حديثه مع لاعبي مصر؟

حجازي نشر مساء اليوم الأحد 4 تغريدات تحدث خلالها عن مشواره مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو، وقد ختم تلك التغريدات بتقديم اعتذاره عن حديثه مع اللاعبين عقب الخسارة أمام البرازيل، وتحديدًا جملة "الكرة ليست باقية".

إذ كتب "أخيرًا آسف جدًا لو خاني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبة بعد المباراه في جملة إن (الكرة مش باقية لأن الكرة أساس حياة كل اللاعبين حتي بعد الاعتزال)، كان المقصود منها بعد البطولة و نكمل احترامنا لبعض حتي بعد الخساره ويكملوا مشوارهم و هيتقابلوا في المنتخب الأول".

اخيراً اسف جداً لو خاني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبه بعد المباراه في جمله ان

(الكره مش باقيه لأن الكره اساس حياة كل اللاعبين حتي بعد الاعتزال)

كان المقصود منها بعد البطوله و نكمل احترامنا لبعض حتي بعد الخساره ويكملوا مشوارهم و هيتقابلو في المنتخب الاول .. ...٤ — Ahmed hegazi (@Hegazi) August 1, 2021

وتقدم مدافع وست بروميتش ألبيون السابق بالشكر للجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب ولجميع اللاعبين، متمنيًا أن يكونوا إضافة للمنتخب الأول قريبًا.

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