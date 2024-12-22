أخبار الأهلي اليوم | حقيقة رحيل فيرمينو، واستبعاد فراس البريكان من المنتخب السعودي ومفاجأة في بديله

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 ديسمبر 2024.
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جابي فيجا يُتابع انتصار فريقه السابق في الدوري الإسباني
تواجد جابرييل فيجا نجم وسط الأهلي في مدرجات ملعب بالايدوس لمتابعة مباراة فريقه السابق، سلتا فيجو، أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.
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رفاق فيجا السابقين لم يُخيبوا ظنه وخرجوا فائزين بالمباراة بهدفين نظيفين.
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