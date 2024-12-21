"دعم الأندية يذهب إلى فنربخشه مجانًا" .. بيان "تركي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن إعارة ماكسيمين من الأهلي!

تعرف على تفاصيل عقد آلان سان ماكسيمين مع فنربخشه

فجرت منصة الإفصاح العام التركية (KAP)، مفاجأة من العيار الثقيل، في العقد المبرم بين ناديي الأهلي وفنربخشه، بشأن إعارة النجم الفرنسي ألان سان ماكسيمين خلال الموسم الجاري 2024-25.

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وكان الأهلي قد أعلن في صيف 2024 عن إعارة ماكسيمين لمدة موسم واحد، على أن يعود مرة أخرى إلى الراقي في صيف 2025.

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وانتشر بيان من منصة الإفصاح العام (KAP) عبر منصة "إكس" وادعى البعض أن هذا البيان صادر من جانب نادي فنربخشه، وأنه ينص على أن صفقة ماكسيمين من الأهلي مجانية، وأن الراقي هو من يتحمل الرواتب اللاعب بالكامل.

وعلق الإعلامي فهد الروقي على تلك التغريدة قائلًا: "هل يعقل هذا؟ ثم يشتكون من الدعم والصلاحيات، الدعم ذهب مجانًا للنادي التركي، الصلاحيات تتخلص من لاعب مهم وتدفع رواتبه".

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ولكن تبين أن البيان صادر من منصة الإفصاح العام التركية، وينص على أن قيمة الصفقة 8 ملايين يورو يدفعها فنربخشه للأهلي على 4 أقساط متساوية، بالإضافة إلى تحمل الراقي لرواتب اللاعب بالكامل.

وكان ماكسيمين يحصل على رواتب من الأهلي في الموسم الواحد بقيمة 11 مليون يورو، ولكن تشير الأخبار إلى أنه وافق على تخفيضها إلى 7.5 مليون يورو، ليتكون الصفقة شبه مجانية للنادي التركي!